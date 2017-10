Er en robot mere end bare en ting? EU-land vil anerkende robotter som juridisk enheder

I Estland arbejder man på en lovgivning, der skal give robotter en selvstændig juridisk status.

Annonce:



Annonce:

Er en robot mere end bare et stykke løsøre?Det mener de i Estland, hvor embedsmænd i øjeblikket arbejder på en lov, der skal give robotter en selvstændig juridisk status, som vil gøre dem til såkaldte “robot-agenter”.Det skriver det amerikanske medie Bloomberg Lovgivning skal være med til at adresse nogle af de dilemmaer, der opstår i takt med, at kunstig intelligens og robotter vinder frem. Her i blandt spørgsmål om, hvem der pådrager sig ansvaret for den skade, der bliver påført af en robot. Det kan eksempelvis være en selvkørende bil, der er involveret i en ulykke.Ifølge Siim Sikkut, der er den estiske embedsmand, der er ansvarlig for arbejdet, kan lovgivningen være med til at gøre Estland til en førende robot-nation.“Hvis vi griber denne mulighed, vil det kunne os gøre til en af pionererne på området,” siger han til Bloomberg.Siim Sikkut oplyser, at han ikke har kendskab til andre nationer, der barsler med lignende lovgivning, og han vurderer, at lovgivningen kan være klar til implementering i løbet af et par år.Selvom Estland blot har 1,3 millioner indbyggere, har landet gennem de seneste år promoveret sig selv som en digital stormagt.Eksempelvis har Estland indført e-valg, programmering som obligatorisk fag i skolen og åbnet for, at udlændinge kan ansøge om et såkaldt digitalt statsborgerskab.Sidste år mødte Computerworld Estlands daværende statsminister Taavi Rõiva, der hævdede, at Estland blev drevet som en statup-virksomhed:“Det handler om, at vi som land er parat til at løbe nogle risici og ikke er bange for nye udfordringer. Hvis du ser på vores initiativ med e-Reisdency, så ser jeg det som "et statsligt startup", fordi det er et program, der kan skaleres utroligt hurtigt og har en kæmpe potentiel upside,” sagde han til Computerworld.