Tiltalte Atea-chefer aflyttet under efterforskning af Atea-bestikkelsessagen

Atea er centrum for en af Danmarkshistoriens største bestikkelsessager nogensinde, og i forbindelse med efterforskningen aflyttede politiet de tiltalte.

Inden den skæbnesvangre morgen d. 9 august 2015, hvor syv tidligere it-ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet samt tidligere ledere hos Atea blev anholdt, havde politiet aflyttet flere af deres telefoner.Det kom frem under tirsdagens retsmøde, der satte bestikkelsessagen i gang.Her er de syv mænd tiltalt for enten at have tilbudt eller modtaget bestikkelse samt underslæb af offentlige midler.Alle nægter sig skyldige.Det var i forbindelse med diskussionen om, hvorvidt anklageren skal starte med Forhold 34 og 35 - den dyre og meget omtalte rejse til Dubai - eller om forholdene skal tages kronologisk, at en af forsvarerne fortalte om en af anklagernes beviser.I optagelserne bliver der blandt andet talt med “jævnt sprog,” forklarede en af forsvarerne.Det første retsmøde var generelt ret procesorienteret, hvor man ikke gik i gang med selve bevisførelsen mod de syv tiltalte.Dog blev det 26 sider lange anklageskrift læst op, de tiltalte nægtede sig skyldige og navneforbuddet blev efter pressens ønske ophævet.Dog var det med opsættende virkning, da den samlede forsvarsstab kærede dommen til landsretten, der nu skal tage stilling til navneforbuddet.Det betyder, at navneforbuddet stadig gælder, indtil landsrettens konklusion.Det næste retsmøde er den 26 oktober, hvor der vil være fokus på en kort og generel afhøring, og hvor anklager vil få klargjort, hvad konto 2840 er. Det er fra denne konto, at mange af rejserne og de dyre middage er betalt fra, og som er helt central for hele sagen.