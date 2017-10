Telebranchen: Kommunerne spænder ben for sig selv, hvis de vil have god mobildækning

Flere kommuner vil have bedre mobildækning i deres områder. Men de spænder ben for sig selv med høje huslejer for master og antenner, mener telebranchen.

Annonce:



Annonce:

Kommunerne skriger efter bedre mobildækning i deres områder, men det er deres egen skyld, hvis mobildækningen er dårlig, mener teleindustrien.25 procent af Danmarks 12.000 telemaster er placeret på offentlige grunde, og her kan kommunerne selv prissætte lejen for pladsen til master og antenner - og den er ofte langt højere end prisen for at leje en plads hos en privat.Det mener blandt andre Jacob Willer, direktør for Teleindustrien, ifølge kommunen.dk "Hvis selskaberne skal forhandle fra position til position, hvor vi skal slås om, hvad priserne skal være, så giver det administrative byrder for både kommunerne og for teleselskaberne. Det skaber uforudsigelighed, og det bliver mindre attraktivt for teleselskaberne at udbygge, og i sidste ende får borgerne og erhvervslivet ikke den bedst mulige dækning," siger Jakob Willer, der er direktør for Teleindustrien til bladet.Han bliver bakket op af ekspert på teleområdet Knud Erik Skouby, professor ved Aalborg Universitet samt både Venstres og Socialdemokraternes teleordførere.Kommunerne har tre forskellige metoder, der alle er anbefalet af Energistyrelsen, til at udregne, hvad de skal tage for leje af grund til master.Telebrancen ønsker gerne, at alle benyttede sig af den såkaldte Metode 1, der bygger på statens offentlige ejendomsvurderinger. Det er sjovt nok også den, som giver den billigste leje.Og der er forskel på metoderne.Kolding Kommune benytter sin egen udregningsmetode og tjener årligt 443.000 kroner på leje af jord til telemaster om året, men hvis kommunen benyttede sig af Metode 1, ville den indtægt falde til 45.000 kroner.Det ville dog betyde, at der ville komme flere master fra teleudbyderne.“Det har selvfølgelig betydning for selskabernes udbygningsplaner. Når kommuner bidrager til at fjerne barrierer og reducere omkostninger, så kommer der også flere investeringer i infrastrukturen. Det har vi blandt andet set i Region Nordjylland, hvor de forbedrede vilkår fører til flere konkrete udbygninger,” siger Jakob Willer til Kommunen.