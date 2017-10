Symantec frygter russiske statshackere: Nægter at udlevere kildekode til gennemsyn

Russiske og kinesiske myndigheder kræver at få udleveret kildekode fra virksomheder, der sælger cybersikkerhed på deres markeder. Det nægter Symantec af frygt for, at statsstøttede hackere vil kompromittere virksomhedens produkter.

Greg Clark, CEO, Symantec

Symantec vil hellere miste det russiske marked end at aflevere sin kildekode til de russiske myndigheder.Det slår sikkerhedsgigantens CEO, Greg Clark, fast i et nyt interview med Reuters Både Rusland og Kina kræver i stigende grad kildekode til gennemsyn som adgangsbillet til deres lukrative markeder, men i takt med truslen fra statsstøttede hackere stiger, vurderer Symantec, at risikoen simpelthen er for stor til, at det kan betale sig.”Der er visse hemmeligheder, der er nødvendige at beskytte. Det er bedst, hvis de forbliver hemmelige,” siger Greg Clark.Greg Clarks udmelding kommer samtidig med, at det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky er i store problemer på det amerikanske marked – netop fordi USA frygter, at russiske efterretningstjenester bruger Kasperskys software som trojansk hest til spionage-formål.Offentlige myndigheder i USA er blevet forbudt at bruge Kaspersky-produkter, og i lyset af den sag giver det god mening for amerikanske Symantec at markere, at der er adgang forbudt for fremmede stater.Specielt fordi Symantec ikke har overvældende mange kunder i Rusland.”Vi er i en heldig position, hvor vi ikke har så meget forretning derovre. Så vi behøver ikke sige ja til noget som helst,” siger Greg Clark.I sidste uge kom det frem, at Hewlett Packard Enterprise i årevis har ladet russiske myndigheder gennemgå kildekoden i et sikkerhedsprodukt, der blandt andet bruges til at beskytte Pentagons netværk.