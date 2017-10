Teleselskaberne taber kampen om de it-professionelles gunst: Skøjter ned af listen over attraktive arbejdspladser

TDC kæmper sammen med Telia for at holde fast i at være attraktive arbejdspladser. TDC siger som det sidste teleselskab sagt farvel til Top 100 i ny undersøgelse.



Foto: Uffe Weng.

Som det sidste teleselskab har TDC sagt farvel til Top 100 over de mest attaktive arbejdspladser. Nu kigger it-folket også andre veje, viser ny undersøgelse.

TDC pg Telia ligger langt nede på listen Kilde: Universum Professional Survey 2017.





Danske medarbejdere har ikke længere landets teleselskaber på toppen af ønskelisten, når det kommer til, hvor det er mest attraktivt at arbejde.Store selskaber som TDC og Telia bliver ikke betragtet som stedet, hvor sandsynligheden er størst for at lande drømmejobbet. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Universum.Undersøgelsen har kortlægger, hvor attraktive landets store virksomheder er at arbejde for, og her konkluderes det altså, at det ikke længere er ligeså attraktivt at arbejde for de danske teleselskaber som det har været tidligere.På listen over, hvor danskere, der er uddannet inden for økonomi og såkaldt business, helst vil arbejde, finder man således ikke et eneste teleselskab blandt de 100 mest attraktive virksomheder.Man kan således hverken finde TDC eller Telia på listens Top 100, og bevægelsen ned af listen cementeres af, at TDC som det sidste af de store teleselskaber i år har måtte sige farvel til en placering på listens Top 100.Danskerne mener, at virksomheder som Lego, Novo Nordisk og Carlsberg er de mest attraktive at arbejde for.Det er ikke kun folk med forretningsnæse, der vender teleselskaberne ryggen.Kigger man på, hvordan de danske it-professionelle stiller sig i forhold til teleselskaberne, så finder denne gruppe heller ikke teleselskaberne ligeså garante for drømmejobbet som tidligere.Således kan man se, at både Telia og TDC indtager pladser langt nede af listen over de mest attraktive virksomheder for it-folk, der iøvrigt toppes af amerikanske giganter som Google, Apple og Microsoft og danske Lego.Længere nede på listen finder man TDC, der rasler syv pladser tilbage til en position som nummer 41 og Telia der fast i en placering som nummer 47.Det skyldes dog ikke, at de amerikanske virksomheder buldrer frem og indtager hele toppen.Samme indeks viser nemlig, at amerikanske virksomheder som Oracle og Dell også taber terræn, mens danske spillere som SimCorp brager fremad.