Atea-sagen: Tre vigtige konklusioner fra bestikkelsessagens første retsmøde

Selvom det første retsmøde hovedsageligt bestod af processpørgsmål, så blev der tegnet tre tydelige tendenser

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Tirsdag 10. oktober blev det største kapitel i Atea-bestikkelsessagen indledt.Her mødte de syv hovedtiltalte op for første gang og fik anklageskriftet læst højt - alle syv samt Atea som virksomhed nægtede sig skyldige.Dagen bestod hovedsageligt af proces-spørgsmål: Pressen begærede, at navneforbuddet blev ophævet (Det blev det, men afgørelsen blev straks kæret af den samlede forsvarstrup og skal for Landsretten), og der blev diskuteret vidt og bredt om tidsplanen for, hvordan sagens 38 forhold skal behandles.Men selv på en dag, hvor der hverken var vidner, beviser eller tiltalte ved vidnesskranken, lærte vi tre vigtige ting om sagen:Umiddelbart lyder sagen lige til: Fire Atea-topledere har tilbudt rejser, middage og hardware til tre it-ledere i Region Sjælland for at fastholde dem som kunder hos Atea.De samme Atea-folk har derudover på en rejse til Dubai overbevist ansatte fra Region Sjælland om, at regionen efterfølgende skulle placere en ordre på en halv milliard i et selskab, som de Atea-tiltalte oprettede kaldet 3A-it. 3A-it vandt efterfølgende ordren.Sagen handler altså om at give og modtage bestikkelse.Derudover har se fire Atea-ansatte betalt turene via en særlig konto - konto 2840 - der indeholder penge, som Region Sjælland har til gode hos Atea.Altså underslæb.Det er i hvert fald sådan anklageskriftet lyder, og for enhver korruptionsfri dansker lyder det jo næsten som en tilståelsessag. Hvordan kan nogen være i tvivl om, hvorvidt her er tale om fusk eller ej?Men sagen er mere kompliceret end det.Konto 2840 er en central del af sagen, og der er stadig informationer, som vi endnu ikke kender til. Er det regionens penge, der ligger på kontoen? Eller er det Ateas? (I så fald er der ikke tale om underslæb, og en del af sigtelserne kan frafalde). Hvilke aftaler har der været med regionen om brug af penge fra kontoen?Tidligere dele af bestikkelsessagen har vist, at ikke alle påstande om bestikkelse har været korrekte.Ud af de 15 retssager, der indtil videre er blevet afviklet i afledte sager, er to tiltalte blevet frifundet.Det gælder eksempelvis en it-ansat hos DSB, der aldrig havde modtaget en bærbar computer, som anklageren ellers mente at have bevis for.Bagmandspolitiet har haft mere end to år til at undersøge og efterforske sagen, og politiet ligger formodentlig inde med en række beviser, som vi endnu ikke har hørt noget til.I forbindelse med ransagningen af Atea i 2015 fik Bagmandspolitiet adgang til Ateas servere og omfattende mailkorrespondancer mellem Atea og offentligt ansatte, som har været bevismateriale i tidligere bestikkelsessager.Ved retsmødet tirsdag kom det også frem, at der foreligger en stor mængde mails, der skal anvendes som bevismateriale.Derudover kom det også frem, at flere af de tiltalte har fået aflyttet deres telefoner før varetægtsfængslingen i 2015, og at optagelserne indeholder “jævnt sprog.”Optagelserne vil blive brugt i forbindelse med forhold 34/35 - den 400.000 kroner dyre rejse til Dubai, der førte til oprettelsen af 3A-it - som anklageren ønsker at starte med.Alle de tiltalte var til stede på dagen - inklusive en jurist fra Atea, der repræsenterer selskabet.Og der er stor forskel på, hvor store konsekvenserne her kan blive.I alt kan hver af de fire Atea-tiltalte straffe med op til seks års fængsel på brud på straffelovens § 122, og dertil kommer tiltalen om underslæb.Tilsvarende giver det også op til seks års fængsel at modtage bestikkelse i offentligt embede, altså de tre Region Sjælland-ansatte, men den længste straf indtil videre i de mindre sager har kun givet tre måneders fængsel, og den dom blev anket og nedsat markant.Dog har ingen af de tidligere sager haft tegn på, at “bestikkelsen” har virket.Anklageren mener det modsatte her, hvor de fire Atea-ansatte efter en dyr rejse til Dubai modtog en kæmpe-ordre i deres nystartede selskab kaldet A3-it.Ligeledes bliver det langt sværere at arbejde i det offentlige, hvis man først er blevet stemplet som korrupt, særligt i Danmark - verdens mindst korrupte land.Det var da også til at mærke i retten, hvor de sigtede fra Region Sjælland generelt virkede mere stille, mere tilbageholdende end de fire sigtede fra Atea, der grinede og smilte upåvirket i pauserne.Det næste retsmøde finder sted 26. oktober, hvor der forventes at blive talt om konto 2840.Også det retsmøde vil du kunne følge med i live på Computerworld.