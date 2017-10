Trods stor succes i Danmark - nu lukker MobilePay i Norge

I Norge har MobilePay langt fra opnået samme succes som i Danmark.

Mens betalingsappen MobilePay har gået sin sejrsgang i Danmark, ser situationen helt anderledes ud i Norge, hvor Danske Bank netop har besluttet at lukke MobilePay.Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse I stedet vil Danske Bank nu forsøge at indgå en samarbejdsaftale med appen Vipps, der er udviklet af den norske bank DNB og har etableret sig som den dominerende mobilbetalings app i Norge.”Vi har lært rigtig meget i de seneste to år og vores tilstedeværelse på det norske marked har været stærkt medvirkende til udviklingen på det norske mobilbetalingsmarked.""Vi er meget stolte af, at vi – som udfordrer med et stærkt fokus på produktudvikling – har bidraget til, at forbrugerne har fået stadig mere brugervenlige løsninger,” siger Jesper Nielsen, direktionsmedlem i Danske Bank og bestyrelsesformand for MobilePay, ifølge pressemeddelelsen.I pressemeddelelsen oplyser banken samtidig, at lukningen i Norge ikke vil påvirke MobilePay brugerne i Danmark og Finland.På det danske marked er MobilePay er i disse måneder involveret i en hård mobilbetalings-krig med betalingsformidleren Nets, der i foråret lancerede sin egen mobilbetalings-løsning i form af en Dankort-app til iPhone og Android-enheder.Derudover har den Apple annonceret, at Apple inden årets udgang vil lancere sin mobilbetalingsløsning Apple Pay i Danmark, og samtidig går der rygter om, at den kinesiske mobilbetalingsløsning AliPay også snart vil gøre sit indtog i Danmark.