Uber blokerede for svenske politifolk med kontroversielt snyde-værktøj

Uber blokerede med snyde-værktøj alle brugere med mail-adresser, der sluttede på @polisen.se og gjorde det samtidig svært at bestille en Uber-bil for brugere tæt på politstationen ved Kungsholmen i Stockholm.

Uber har brugte det stærkt kontroversielle Greyball-værktøj mod myndighederne i Sverige.Det skriver det svenske erhvervsmedie Di Digital Eksistensen af Greyball-softwaren blev i foråret første gang afsløret af den amerikanske avis New York Times , men Di Digitals afsløring betyder, at vi nu for første gang har vished for, at softwaren også er blevet brugt i Skandinavien.Greyball-softwaren er udviklet med det formål at identificere Uber-brugere, der har tilknytning til offentlige myndigheder og derfor kan forventes at bruge appen med henblik på at retsforfølge tjenestens chaufører.Helt konkret blokerede Uber brugere med mail-adresser, der sluttede på @polisen.se.Samtidig gjorde Uber det svært at bestille en vogn via Uber, hvis du befandt dig tæt på politstationen ved Kungsholmen i Stockholm.“Der gik omkring en måned, før vi blev lukket ned. Vi var ikke velkomne som kunder,” siger politiinspektør Anders Thonfors til Di Digital.I en skriftlig kommentar til det svenske medie oplyser Uber, at virksomheden i dag har forbudt sine medarbejdere at anvende softwaren mod myndighederne.New York Times har tidligere beskrevet, hvordan Uber via softwaren har identificeret myndighedspersoner, hvis de loggede på Uber fra en politistation, eller hvis de på andre måder udviste et særligt adfærdsmønster, der normalt ville kendetegne folk med tilknytning til myndighederne.Hvis en Uber-bruger blev identificeret som en person med tilknytning til myndighederne blev vedkommende ifølge New York Times præsenteret for en særlig udgave af Ubers app, der viste et manipuleret kort som ikke afslørede positionen på virkelige Uber-chauffører, men i stedet var udstyret med såkaldte "spøgelses-biler." Altså ikke-eksisterende Uber-biler.Forsøgte de pågældende brugere at bestille en vogn fik de enten deres bestilling annulleret eller modtog en meddelese om, at der ingen tilgængelige biler var i området.