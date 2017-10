Omsatte for milliarder af kroner: eBay betalte blot 0,12 procent af sin omsætning i skat i Storbritannien sidste år

Amerikanske eBay betalte i fjor blot 0,12 procent af sin omsætning i skat i Storbritannien. Langt størstedelen af selskabets enorme omsætning bogføres i et andet land, mens det i UK officielt har faldende indtjening.

0,12 procent af sin omsætning. Så lidt betalte amerikanske eBay samlet i skat i Storbritannien i fjor.Ifølge Financial Times betalte eBays britiske afdeling i alt 1,3 millioner pund - 10,8 millioner kroner i skat - til den britiske stat i 2016.Men i samme periode omsatte selskabet ifølge dets årsregnskab for 1,3 milliarder pund - 13,3 milliarder kroner - i Storbritannien.I de officielle meldinger til de britiske skattemyndigheder oplyser eBay en omsætning på 200 millioner pund - 1,6 milliarder kroner - og en støt faldende indtjening, der i 2016 landede på 7,6 millioner pund - 63,3 millioner kroner.Selskabets årsregnskab - som du finder her - viser imidlertid et andet billede.Her fremgår det nemlig, at eBay omsatte for 13,3 milliarder kroner i Storbritannien. Det gør Storbritannien til eBays tredjestørste marked efter USA og Tyskland.Ifølge Financial Times skyldes den markante forskel blandt andet, at eBay ikke indregner salgs-kommissioner i de tal, der afleveres til de britiske myndigheder.De udgør størstedelen af eBays forretning. Men de officielle britiske regnskaber indeholder kun indtægter for marketing og annoncering.Salgs-kommissionerne bogføres istedet i eBays schweiziske division, eBay International AG.Selv meddeler eBay kort til Financial Times, at selskabet ‘fuldt og helt overholder alle gældende skattelove i alle lande og til hver en tid’ - inklusive nationale, EU og internationale love.["In all countries and at all times, eBay is fully compliant with national, EU and international tax rules including those of the OECD, including the remittance of [value added tax] to the appropriate authorities”]EU har for tiden kig på de store amerikanske it-selskabets skatte-konstruktioner.Også Apple og Google er i søgelyset som selskaber, der bevidst spekulerer i at undgå skattebetalinger i Europa.Det er således tidligere kommet frem, at stenrige Apple - der er blandt verdens bedst indtjenende selskaber - i årevis har betalt blot 0,0015 procent af sin omsætning i skat i Europa.Det har udløst et skattekrav på næsten 100 milliarder kroner fra EU.Du kan se, hvor meget it-kæmperne betaler i skat herhjemme her:[/b]