"På 11 minutter blev vores computere ramt af den frygtede Petya ransomware-skærm.



Først troede vi, at det bare ville blive en aften uden email, hvilket ville være første gang i lang tid, og at de ville fikse det i løbet af natten.



Men næste morgen var der krisemøde, og vi fik at vide, at vi ville være nede i lang tid.



På ledermødet var det første, vi talte om, hvordan vi skulle tale med kunderne. Vi skulle finde balancen mellem at sige ”vi aner ikke, hvad der er sket” og ”det hele skal nok blive ok”.



Det sidste havde vi ikke så meget belæg for lige i begyndelsen.



Over de næste par dage skulle vi bygge firmaet op fra bunden igen. Det var en svær situation. Men vi besluttede os også for at være åbne og ærlige.



Så besluttede vi os for at sende kunderne opdateringer to gange om dagen.



Og vi fik faktisk rigtig meget støtte og medfølelse. Efter knap en uge blev jeg interviewet på CNN. Det var virkeligt svært, men den rigtige ting at gøre, og dem på CNN sagde da også: ”Der er normalt ingen firmaer, som vil tale om det her”.



Men jeg mødte op. Og det skabte en masse positiv feedback. For en masse kunder skulle jo forklare deres direktører, hvor deres last var. Men ved at stille sig op og være åbne, gav vi dem muligheden for at se CNN og give en forklaring til direktøren."





Vincent Clerc, chief commercial officer, Mærsk Line, på Salesforce Basecamp