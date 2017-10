Svensk togtrafik ramt af angreb - hackere udløser forsinkelser i hele landet (men måske er det bare drengestreger)

(Foto: Trafikverket/Göran Falt)

Svensk togtrafik ramt af stort hacker-angreb, som har ramt tog i hele landet.

Svensk togtrafik blev onsdag ramt af forsinkelser og problemer over store dele af landet. Årsag: Et klassisk DDoS-angreb mod Trafikverket.DDoS-angrebet ramte ifølge vores søstermedie ComputerSweden Trafikverketet internet-leverandører TDC og DGC. TDC Sverige er ejet af Tele2, som købte selskabet for et års tid siden.Angrebet fik hovedsystemerne til at lukke ned og reserve-systemerne til at gå i gang. Det betød, at websites og systemer gik i sort samt at tog blev ramt af forsinkelser.“Overbelastningen ramte alle vores web-baserede systemer - lige fra togtrafik-systemer over websites til Skype og andre systemer,” lyder det fra Sven Lindberg fra Trafikverket til Computersweden.Ifølge ham anvender Trafikverket et webbaseret system til at sende meddelelser fra trafikstyringen og ud til lokomotiv-førerne om køretilladelser og lignende.Efter nedbruddet skulle disse beskeder sendes analogt, og det forårsagede forsinkelserne.Selv om angrebet ramte store dele af svensk togtrafik, siger direktør Patrik Gylesjö fra DGC til Computersweden, at angrebet langt fra er det værste, som selskabet har været udsat for.Angrebet har været ‘ret standardiseret,’ siger han. Ikke desto mindre øger svenskerne nu beredskabet for at følge med i udviklingen.“Vi har set det meget værre. Sådan et angreb kan skolebørn med et kreditkort bestille over internettet i dag, og vi vil ikke undersøge nærmere, hvem der faktisk står bag. Det overlader vi til Trafikverket,” siger Patrik Gylesjö.Ifølge ham kan det være drengestreger eller hackere, der er i gang med at undersøge, hvor godt beskyttet Trafikverket faktisk er.Voldsomme angreb mod DanmarkDet er kun nogle måneder siden, at en ny rapport fra TDC's Security Operations Center viste, at DDoS-angreb mod danske mål steg ganske kraftigt i styrke i fjor."Det kan koste helt ned til fem dollar, og så skriver du bare IP-adressen ind i et felt og så er angrebet startet. Der findes sågar sider, hvor du kan få et prøveangreb i ti minutter, før du betaler, eller andre tjenester, som lover pengene retur, hvis angrebet ikke lykkes. Om man så rent faktisk får pengene igen er nok tvivlsomt," lød det dengang fra TDC's centerchef Lars Højbjerg.Det kan du læse mere om her: