Medie: Kaspersky hjalp bevidst russiske statshackere med at stjæle hemmeligheder

Kaspersky Lab har bevidst hjulpet russiske hackere med at stjæle fra NSA. Sikkerhedssoftwaren blev skræddersyet til hackernes formål, hævder amerikanske embedsfolk.

Annonce:



Annonce:

efter spionage-mistanke: ”Danske myndigheder kan godt adskille politik og teknologi”

Det russiske sikkerhedsfirma Kaspersky Lab har helt sikkert vidst, at statsstøttede hackere brugte virksomhedens software i et angreb på NSA.Det skriver The Wall Street Journal Russiske statshackere har angiveligt brugt Kaspersky-software til at finde fortrolige oplysninger på en NSA-ansats computer i 2015, og ifølge flere amerikanske embedsfolk med kendskab til sagen, kunne operationen ikke have fundet sted, uden at Kaspersky kendte til det.Når man installerer antivirus på en computer scanner den jævnligt systemet for potentiel malware, og det er netop denne funktion, russerne angiveligt har brugt til at finde fortrolige dokumenter hos den NSA-ansatte.Kaspersky Lab nægter at have noget kendskab til sagen, men ifølge Wall Street Journals oplysninger begyndte Kasperskys software i 2015 pludselig at scanne efter vendinger som ”top secret”.”Det kan umuligt være sket, uden at Kaspersky Lab har vidst det,” siger en tidligere amerikansk efterretningsansat til Wall Street Journal.Al brug af Kaspersky-software blev for nylig forbudt hos offentlige Myndigheder i USA.forbudt hos amerikanske myndigheder: Beordret til at slette softwaren senest om 90 dage[/b]