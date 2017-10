Efter ophævelse af navneforbud i Atea-sagen: Her er reaktionen fra de tiltaltes advokater

Det er nogle yderst fåmælte advokater for de tiltalte i Atea-sagen, der nu skal forholde sig til, at navneforbuddet er ophævet.

Forsvarsadvokaterne for de tiltalte i Atea-sagen er yderst fåmælte her kort tid efter, at navneforbuddet i sagen er blevet ophævet.Med ophævelsen af navneforbuddet kan offentligheden nu få kendskab til identiteten på de centrale personer i den store sag om bestikkelse, der involverer tidligere ansatte i Atea og Region Sjælland.Det er Østre Landsret, der har besluttet at ophæve navneforbuddet.Det sker, efter at navneforbuddet faktisk allerede blev ophævet ved det første retsmøde i Byretten i Glostrup tirsdag. De tiltaltes forsvarsadvokater valgte at kære ophævelsen til Østre Landsret - og her er man altså nu også kommet frem til, at navneforbuddet skal ophæves.“Vi kan ikke have så megen anden reaktion, end at vi må tage det til efterretning.”Så kort er kommentaren til Computerworld fra Sysette Vinding Kruse, der er advokat for Carsten Willum Ritzau.Han er tidligere salgsdirektør i Atea og en af folkene bag 3A-it. Han er tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed.Computerworld har forsøgt at komme i kontakt med samtlige tiltaltes advokater, men indtil videre uden det store held. Børsen har dog fået en kort kommentar fra Michael Skjødt, der er advokat for Michael Steen Hansen, tidligere it-chef i Region Sjælland og it-direktør i Rigspolitiet.Michael Steen Hansen er tiltalt for at have modtaget tur til Dubai i 2014 og tur til Las Vegas i 2009 - tiltalen går på passiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed."Det siger sig selv, at en ophævelse øger belastningen for min klient. Både han og jeg er skuffede og overraskede over rettens beslutning," udtaler advokat Michael Skjødt til Børsen på vegne af Michael Steen Hansen.Arvid Andersen, advokat for Per Juul Andersen - tidligere salgschef i Atea og tiltalt for aktiv bestikkelse og underslæb af særlig grov beskaffenhed - siger samtidig til Børsen, at man respekterer afgørelsen, men grundlæggende er uenig i afvejningen af de forskellige hensyn.