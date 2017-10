Efter problemer med det mobile Dankort: Nu lover Nets, at løsningen snart fungerer optimalt

Nets føler sig overbevist om, at det mobile Dankort snart fungerer optimalt og får det store gennembrud på markedet.

Annonce:



Annonce:

Det mobile Dankort fra Nets, der er i hård konkurrence med ikke mindst MobilePay, har siden lanceringen sidste efterår været præget af problemer, men nu lover Nets, at løsningen snart er bedre.Faktisk går Nets så langt med løfterne som at tale om, at det store gennembrud er lige om hjørnet."Vi er forsvindende tæt på," udtaler Brian Hulvi, direktør for Dankort-appen hos Nets, til Børsen Ifølge avisen skyldes optimismen hos Nets blandt andet, at der er en ny og forbedret version af Android-appen på vej.Samtidig vil Verifone, den største leverandør af betalingsterminaler, snart også understøtte det mobile Dankort."Vi er ret tæt på vendepunktet, hvor man kan bruge det mobile Dankort-app i 50-60 procent af forretningerne," siger Brian Hulvi til Børsen.Den store udfordring for Nets og det mobile Dankort er dog, at MobilePay allerede har et solidt forspring her i Danmark.Samtidig har it-giganten Apple også meddelt, at Apple Pay kommer til Danmark her inden årsskiftet.