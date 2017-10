Opråb fra dansk tele-topchef: Sats på det mobile bredbånd frem for dyre kabler

Det er forbundet med høje omkostninger at sikre alle danskere hurtigt bredbånd via kabler, så Danmark skal i langt højere satse på mobilt bredbånd, mener 3’s administrerende direktør.

Der bliver fokuseret for meget på det kablede bredbånd i debatten om, hvordan man sikrer alle danskere en hurtig bredbåndsforbindelse.Det mener i hvert fald administrerende direktør i mobilselskabet 3, Morten Christiansen, der i et interview til Business.dk argumenterer for, at man med fordel kan satse mere på mobilmaster til at sikre bredbåndsforbindelsen.Hans indspark i debatten kommer, mens der netop nu er gang i en ny ansøgningsrunde om penge fra bredbåndspuljen:Morten Christiansen siger til Business.dk, at det nogle steder giver god mening med kabler - eksempelvis i boligblokke, hvor presset på en mobilmast vil være ekstra stort - men at mobilt bredbånd generelt er en mere økonomisk løsning. Ikke mindst når der er begrænsede midler i bredbåndspuljen.For de 80 millioner kroner, der sidste år var i spil i bredbåndspuljen, vurderer 3-direktøren, at man ville kunne “dække tre-fire provinsbyer godt og grundigt” med mobilmaster.“Det er afsindigt dyrt at grave kabler ned, og det virker ikke af debatten, som om politikerne er klar over, at der er to sammenlignelige teknologier - kabler og mobil,” siger Morten Christiansen til Business.dk.“Samfundsfagligt taler vi helt andre priser på at etablere dækning, hvis man gør det mobilt,” tilføjer han.Tidligere på ugen udtalte Lars Dittmann, professor på DTU, at vi skal droppe debatten om fiber versus kobber og i stedet fokusere på, hvordan vi med hjælp af mange forskellige teknologier kan sikre danskerne bedre bredbånd.“At få fiberen helt ind igennem husmuren, er sådan set ligegyldigt. Det handler om at bringe den tættere på brugeren, så vi kan optimere de andre teknologier. Der vil eksempelvis næsten altid være en eller anden form for trådløs teknologi, der vil hjælpe os de sidste meter,” forklarede Lars Dittmann.