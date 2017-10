Dansk Erhverv jubler over millionbøder til det offentlige: Endelig kan myndighederne straffes for at sjuske med borgernes persondata

Justitsministeriet har vendt rundt på en tallerken og er nu klar med store bøder til offentlige myndigheder, der bryder persondataloven. Det glæder Dansk Erhverv.

”Det vigtigste, der er sket for databeskyttelse i den offentlige sektor i årevis.”Sådan beskriver Dansk Erhverv regeringens beslutning om at indføre store bøder til offentlige myndigheder, der ikke passer ordentligt på borgernes persondata.Dårlig datasikkerhed i det offentlige er et udbredt problem i hele Danmark, og blandt andet kunne Computerworld for nylig fortælle, at Rigspolitiet ikke undersøger sikkerheden hos de virksomheder, der behandler politiets oplysninger om borgere.Dermed bryder Rigspolitiet – ligesom en lang række kommuner, regioner, ministerier og styrelser – persondataloven.I dag har det ingen konsekvenser for offentlige myndigheder at sjuske med borgernes data, men efter pres fra både eksperter og organisationer, er regeringen nu klar til at give myndigheder bøder på op til 16 millioner kroner."Vi glæder os over, at regeringen har lyttet til os. Vi har flere gange påpeget det uansvarlige i at sende det offentlige i digitalt helle. Vi skal have tillid til at vores data behandles ordentligt. Derfor er det eneste fornuftige og rimelige, at også den offentlige sektor mærker klare konsekvenser ved skødesløs behandling af persondata," siger Janus Sandsgaard, der er fagchef for digitalisering hos Dansk Ervherv, i en pressemeddelelse.