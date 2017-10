Spilder du din tid på sociale medier? ... brug dem da fornuftigt i stedet

Boganmeldelse: Jeg storspilder min tid på sociale medier. Det var da også den ganske sigende titel på Trine-Maria Kristensens bog fra september "Få mere ud af (den tid du spilder på) sociale medier", der straks fangede min interesse. Når nu jeg spilder så meget, hvorfor så ikke få noget godt ud af det ...

Titel: Få mere ud af (den tid du spilder på) social medier

Forlag: Gyldendal

Sider: 278

ISBN: 978-87-02-23400-8

Forfatter: Trine-Maria Kristensen



Plus: Interessant for enhver, der vil vide mere om sig selv på Facebook

Gode eksempler og stor bredde i emnerne Minus: For meget fokus på Facebook

for lidt fokus på andre sociale medier Karakter:

Personligheden (hvad betyder din personlighed for, hvad du får ud af sociale medier?)

Nærheden (hvordan bruges medierne i familien, og er der enighed om det?)

Venligheden (hvordan er du en god ven, og hvordan tackler vi for eksempel død, sygdom og skilsmisser online?)

Fagligheden (giver det mening at bruge sociale medier i dit arbejde, og kan du styrke din faglighed og profil?)

Offentligheden (hvordan skal vi forholde os i det åbne rum, og giver det overhovedet mening at deltage i den offentlige debat?)

Sociale medier - hvor old school begrebet end lyder - er populære. Næsten alle danskere har en Facebookprofil. Og over 25 procent af os har en LinkedIn-, Instagram- og Snapchatprofil.Knap så mange har en Twitterprofil, og endnu færre bruger den aktivt.Så selvom Donald Trump egenhændigt har formået at bringe Twitter tilbage fra de døde, er vi i Danmark langt gladere for Facebook og LinkedIn, Instagram og Snapchat end “journalisternes intranet”, som forfatteren kalder Twitter.Det er derfor naturligt, at Kristensen - i sit vellykket forsøg på at give læseren et bud på, hvordan sociale medier kan bruges til noget fornuftigt - fokuserer på det absolut største sociale medie af dem alle, Facebook.Kristensen opdeler bogen i fem zoner:Det er ikke tilfældigt, at Kristensen starter med personligheden, for den har stor betydning for, hvordan du interagerer med sociale medier.Og for at få det optimale ud af den tid, du spilder, skal du vide hvem du er.Er du introvert eller ekstrovert? Venlig eller svær at omgås? Åben eller lukket? Samvittighedsfuld eller impulsiv? Lige meget hvem du er, kan du optimere din tilgang.Kristensen giver dig gode råd med på vejen.Leder du efter en bog, der kan få dig til at reflektere over, hvad du kan gøre for at få mere ud af Facebook, er Kristensens bog et rigtigt bud. Hvis du desuden vil lære lidt om, hvorfor du gør, som du gør på Facebook, og hvorfor Facebook gør, som Facebook gør, er her også masser at hente.Mens alle afsnit indeholder tips og tricks til håndtering af Facebook, kommer vi i faglighedskapitlet også forbi LinkedIn, og her begynder det for alvor at blive interessant for undertegnede og andre, der måtte have interesse i at forbedre sin faglige profil på de sociale medier. Mit favoritafsnit i bogen.Har jeg fået mere ud af min tid på de sociale medier, efter jeg har læst denne bog?Ja, det har jeg. Jeg har fået inspiration til at prioritere min tid langt bedre. Slut med kattevideoer og folk, der falder. Slut med at stirre desperat efter likes. Ind med noget kvalitetsindhold i stedet. Og så bruge mindre tid generelt på sociale medier.I like it!