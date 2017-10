“

Min første computer, da jeg studerede, var en IBM Systems/360, som var på størrelse med et hus. Men det var SÅ spændende, og da jeg var færdig, kunne jeg kalde mig 'rocket scientist'.



Der en dårlig film på vej i USA om, hvorvidt vi faktisk landede på månen eller ej. Det er noget vrøvl. Jeg var der - jeg arbejdede også på Apollo-missionen.



Jeg kom til Californien, før der var et Silicon Valley, og lige da den personlige computer og internettet blev født. Jeg startede min karriere på Standford Research Institute, og der havde vi store visioner.



Faktisk var vi node nummer 2 på det, som dengang hed Arpanet. Det, som nu er internettet.



Så man kan sige, at jeg har været online siden 1972. Dengang var vi en lille gruppe - og i dag er der måske 300 af os, som stadig er i live.



Allerede dengang havde vi et laboratorium for kunstig intelligens, et til robotter og et for menneske-maskine-interaktion. Der, hvor computermusen blev opfundet.



Og ja, jeg er måske den ældste person i Silicon Valley.





”