Region Sjælland vil rejse stort erstatningskrav mod de tiltalte i Atea-sagen

Claus Hougesen, der er en af de tiltalte i en af danmarkshistoriens største bestikkelsessager, kan sammen med de andre tiltalte i sagen se frem et erstatningskrav på knap en million kroner fra Region Sjælland.

I de tilfælde, hvor det kan påvises, at Region Sjælland har lidt økonomiske tab, vil regionen kræve erstatning fra de tiltalte i Atea-sagen. Foreløbigt kræver regionen op i mod en million kroner retur i sagen om middage, businessclassbilletter og Formel 1-rejser.

FAKTA: Bestikkelsessagen Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt de tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

"There is no such thing as a free lunch."Den gamle talemåde kommer også til at gælde for de tiltalte i Atea-sagen. For det er ikke kun en fængselsstraf på op til seks år, der er på spil for flere af de tiltalte.Region Sjælland står nemlig klar til at gøre et erstatningskrav gældende overfor de tiltalte, som regionen mener skal tilbagebetale knap en million kroner. Det kom frem i retten i tirdags, da den afgørende fase af en af danmarkshistoriens største bestikkelsessager gik i gang.Efter flere dages betænkningstid bekræfter Region Sjælland nu overfor Computerworld, at regionen mener det alvorligt og er parat til at rejse et økonomisk erstatningskrav mod de tiltalte i sagen."Region Sjælland har bedt anklagemyndigheden om på regionens vegne at gøre et erstatningskrav gældende i de forhold, hvor det fremgår af anklageskriftet, at regionen har lidt et tab," skriver Region Sjælland til Computerworld.Sagen drejer sig blandt andet om en rejse til Dubai, dyre middage på nogle af landets fineste restauranter og hotelophold alt sammen betalt af Atea blandt andet med penge fra en konto, hvor regionen havde penge til gode hos netop Atea.Regionen ønsker med sit erstatningskrav at hive nogle af de penge retur, som regionen har mistet i form af økonomiske tab."Regionen har valgt kun at rejse erstatningskrav i de forhold, hvor handlingerne direkte vurderes at have påført regionen tab. Tabet er i de omtalte forhold opgjort til i alt omkring 930.000 kroner plus procesrenter," står der videre i den e-mail fra regionen, der udgører svar på Computerworlds forespørgsel.Hos Regionen understreger man dog, at rettens ord er afgørende for det videre forløb omkring erstatningssagen."Det er dog retten, som under straffesagen træffer beslutning om, hvorvidt regionens krav kan behandles som en del af straffesagen," skriver regionen.Hos de tiltalte kan man ikke tage stilling til erstatningskravet, før der ligger noget mere konkret på bordet. Det forklarer forsvarsadvokat Kåre Pihlmann, der er forsvarer for Peter Hillingsøe Trans, som er tiltalt i sagen."Hvis der kommer et erstatningskrav, så vil vi selvfølgelig se på det, men indtil videre, så er der ikke kommet noget, så derfor kan vi ikke forholde os til det," siger han.Torsdag 12. oktober blev navneforbuddet i sagen ophævet og offentligheden er nu bekendt med, hvem de tiltalte i sagen er. Det drejer sig foruden en række topfigurer fra Region Sjælland også om en række tidligere ledende skikkelser hos Atea.Det kan du læse mere om her:Region Sjælland har i kølvandet på sagen droslet voldsomt ned for sine indkøb hos Atea.Næste retsmøde er fastsat til 26. oktober, og Computerworld er naturligvis på plads og dækker sagen tæt.