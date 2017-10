Apple sender kaskade af krav til app-udviklerne: Sådan skal apps se ud på den nye iPhone X

Den nye iPhone X fra Apple har et markant anderledes skærm-design og er uden en fysisk hjem-knap. Nu giver Apple app-udviklerne besked om, hvordan de fremover skal designe deres apps.

iPhone X: Skærmen går helt ud til kanterne, og der er ingen fysisk hjem-knap.

For app-udviklerne har en af de største fordele ved at udvikle til iOS-platformen hidtil været, at man ved at følge de faste design-regler relativt nemt kan nå mange millioner brugere med en overbevisende og velfungerende app.Det har altid været en lidt mere kompliceret sag på Android på grund af denne platforms mere fragmenterede natur.I de senere år er der dog også kommet flere design-mæssige udfordringer, man skal forholde sig til i iOS-land. Ikke mindst med iPhone Plus-modellerne og de efterhånden mange forskellige iPad og iPad Pro-modeller.Med den nye iPhone X bliver det en endnu mere kompliceret sag at udvikle og designe apps til iOS.iPhone X introducerer nemlig et helt nyt skærm-design, og den fysiske hjem-knap er også forsvundet. Den har ellers altid været helt central i navigationen på iPhones og iPads.Netop på grund af det meget anderledes design med iPhone X, er der en række nye krav, man skal leve op til som app-udvikler.Gør man ikke det, risikerer man ikke alene, at brugerne får en dårlig app-oplevelse; man risikerer også, at appen slet godkendes af Apple, så den kan finde vej til App Store.Apple har nu offentliggjort de regler og guidelines , der gælder for apps til iPhone X.Samtidig opfordrer selskabet app-folket til at opdatere deres eksisterende apps, så de fungerer optimalt på den nye smartphone, der lander i butikkerne i næste måned.“iPhone X har den fantastiske 5.8-tommer super retina-skærm, der giver mulighed for endnu mere overbevisende app-oplevelser.""Begynd med at teste dine apps allerede nu for at sikre, at de er klar til at udnytte fordelene ved super retina-skærmen ved at respektere de sikre områder, understøtte adaptive layouts og lignende,” skriver Apple.Der er en række områder på skærmen, man især skal have fokus på, når det drejer sig om apps til iPhone X. I toppen af skærmen er den nye iPhone eksempelvis anderledes, fordi skærmen her omkranser mikrofonen.Samtidig går skærmen helt ud til kanten hele vejen rundt.“Du skal verificere alle dele af dine apps og sikre, at din brugergrænseflade vises korrekt, og at ingen elementer er fejlplaceret, skaleres forkert eller beskæres,“ lyder beskeden fra Apple.Den største udfordring for udviklerne bliver dog formentlig bunden af skærmen, hvor den fysiske hjem-knap på iPhone X er erstattet med en software-knap.“Du skal sikre dig, at din app ikke forstyrrer hjem-indikatoren, så dit indhold og navigationen forbliver tydelig og kan trykkes på hele tiden.”Her til højre kan du se, hvordan man risikerer at komme i problemer med app-designet på iPhone X.