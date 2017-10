Overblik: En dramatisk første uge i Atea-sagen har allerede fået konsekvenser for de syv tiltalte

Overblik: En af de største bestikkelsessager i nyere danmarkshistorie bliver i de kommende måneder udfoldet i retten. Den første uge i sagen har kastet nyt lys over vigtige detaljer.

Annonce:



Annonce:

Mere end to år efter sagen tog sin begyndelse med anholdelser, sigtelser, varetægstfængslinger og afhøringer af en række prominente skikkelser i det danske it-landskab, er den såkaldte Atea-sag nu gået ind i en ny fase.Tirsdag blev det første af i alt 32 berammede retsmøder afviklet i Retten i Glostrup. Tilstede var alle de syv tiltalte i sagen.Retten i Glostrup besluttede under retsmødet efter nogen betænkningstid at ophæve det navneforbud, der har været gældende i to år og som har forbudt offentligheden at få kendskab til de syv sigtedes identitet.De tiltalte kærede dog straks beslutningen til Østre Landsret, som torsdag imidlertid efter en ganske kort behandling besluttede at ophæve navneforbuddet.Dermed står det nu klart, hvem de syv tiltalte er - og det vil givet sætte sit præg på de syv tiltalte uanset om de bliver kendt skyldige eller ej.Få overblikket over Atea-sagen herunder. Klik på hver enkel artikel for at få mere at vide.Computerworld sad med live i retssalen i Glostrup, da bestikkelsessagen om Region Sjælland og Atea blev skudt i gang.Østre Landsret har netop besluttet at ophæve navneforbuddet i Atea-sagen. Det betyder, at offentligheden nu må se navnene på de tiltalte i sagen.ComputerViews: Østre Landsret ophæver to års forbud mod at nævne navnene på de hovedtiltalte i den store bestikkelsessag. Nu kan vi se, at flere af de syv tiltalte hørte hjemme i den absolutte top af den danske it-branche. Har vi et problem?I de tilfælde, hvor det kan påvises, at Region Sjælland har lidt økonomiske tab, vil regionen kræve erstatning fra de tiltalte i Atea-sagen. Foreløbigt kræver regionen op i mod en million kroner retur i sagen om middage, businessclassbilletter og Formel 1-rejser.Det er nogle yderst fåmælte advokater for de tiltalte i Atea-sagen, der nu skal forholde sig til, at navneforbuddet er ophævet.Region Sjælland, der sammen med Atea er omdrejningspunkt i den store bestikkelsessag, handler i dag langt mindre hos Atea end for få år siden.Selvom det første retsmøde hovedsageligt bestod af processpørgsmål, så blev der tegnet tre tydelige tendenser.Atea er centrum for en af Danmarkshistoriens største bestikkelsessager nogensinde, og i forbindelse med efterforskningen aflyttede politiet de tiltalte.Landsretten bør omgående ophæve det mere end to år lange forbud mod at nævne navnene på de syv hovedtiltalte i en af nyere tids største korruptionssager. Der er store ting på spil.Atea og den danske it-branche spiller en central rolle i en af danmarkshistoriens største korruptionssager. Uanset udfaldet bør sagen få alvorlige konsekvenser.Dommer i en af de større retsager i forbindelse med Atea-sagen afviser at være inhabil, efter to af de tiltalte har forsøgt at få hende skiftet ud. Dommeren bakkes, op af Østre Landsret.Det er ikke småting, som Atea beskyldes for at have bestukket Region Sjællands daværende it-chefer med i den store bestikkelsessag. Få overblikket her."Som medarbejder får man løn for sit arbejde. Det er som udgangspunkt ikke meningen, at man skal modtage andre ydelser end denne," vurderer en juridisk ekspert. Læs her, hvor grænsen mellem gaver og bestikkelse går.Region Sjælland har i årevis købt it-udstyr for millioner af kroner hos it-giganten Atea uden at sende indkøbene i udbud.It-chef i Region Sjælland blev blankt bortvist fra sin stilling for modtagelse af 'gaver og andre fordele' i kølvandet på den store bestikkelsessag, som også involverer Atea og 3A-it.Hvor går grænsen for 'gaver' i forbindelse med handler i it-branchen?Region Sjælland var ikke den eneste Atea-kunde, som havde en særlig aftale om at kunne trække på en intern bestikkelseskonto. Det fremgår af den lækkede lydfil fra et internt møde i Atea.Tidligere koncern-chef i Atea, Peter Trans, bryder navneforbuddet og står frem som en af de tre topchefer, der netop er blevet løsladt efter 14 dage i varetægtsfængsel mistænk for korruption.Offentlige og private it-chefer løber os på dørene efter bestikkelsessagen i Region Sjælland, lyder det fra Ateas konkurrenter. Forståeligt, hvis man forbereder sig på en ny situation, siger formanden for de kommunale it-chefer.Bagmandspolitiet har i stor aktion anholdt 26 it-folk for bestikkelse i forbindelse med den store bestikkelsessag i Region Sjælland. Udenrigsministeriet, DSB og Rigsadvokaten er blandt de ramte.