Coolshop-stifter går i krig mod Postnord: Vil hjælpe webshops med at sende billige pakker

Den danske iværksætter og Coolshop-stifter Jacob Risgaard vil gøre det betydeligt billigere for danske webshops at sende pakker til udlandet.Det skriver Børsen Jacob Risgaard er partner i logistikvirksomheden Coolrunner, der er en søstervirksomhed til Coolshop, som netop har lanceret en ny udlandstjeneste.Den nye tjeneste gør det muligt at sende en pakke på 5 kg til Tyskland for 55 kroner inklusiv moms, og med Postnord vil det ifølge Børsen koste 275 kroner at sende samme pakke.“Små og mellemstore virksomheder har ikke en chance i udlandet. Det er jo enormt svært at sælge noget til 500 kr., hvis de skal give 200 kr. i fragt, ikke? Det giver jo næsten sig selv, at de allerede har tabt på forhånd. Og når vi ser på europæisk plan, så er danskerne nærmest usynlige i det her spil. Fordi vi giver så enormt meget for fragt," siger Jacob Risgaard til Børsen.Den nye tjenesten bliver ifølge Børsen også modtaget med glæde hos danske webshops."Den her platform sparker bare røv," siger Mark Haugaard, der er stifter af webshoppe Posture Clothing til Børsen