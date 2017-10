KMD undgår endnu en millionbod til kommunerne: Leverer systemer til tiden

Foto: KMD

Efter en en økonomisk ørefigen på 100 millioner kroner og en noget nær ultimativ deadline, lykkedes det for KMD. Selskabet har i dag afleveret de stormombruste støttesystemer til Kombit og undgår dermed yderligere økonomiske klaps fra kommunerne.

"Vi kan bekræfte, at vi har afleveret den aftalte leverance på Støttesystemerne til KOMBIT. Det har været en omfattende og til tider særdeles kompleks opgave. Vi har lagt os i selen for at nå den deadline, vi lagde sammen med KOMBIT tidligere på året," Ole N.J. Jensen, direktør i KMD





ATP, FTF-A, Skat, Region Syddanmark og Coop har i hårde vendinger kritiseret KMD og beskyldt virksomheden for at være en væsentlig årsag til deres it-problemer.

Kommunernes drabelige slagsmål med KMD om de nye støttesystemer ser ud til at være nået til vejs ende.I forbindelse med et forlig tidligere på året, blev KMD klynget op. Kommunerne, der ejer Kombit, gav KMD et hård deadline foruden en bod på 100 milloner kroner. Og hvis systemerne ikke blev leveret til tiden, ville der vanke flere kommunale krav om godtgørelse i form af nedsatte priser.Men det lader ikke til at blive nødvendigt. Med ryggen mod muren har KMD nu afleveret systemerne til Kombit som aftalt.Det bekræfter Kombits kommunikationschef Mikkel Tang Hedegaard.”Vi er glade for, at KMD efter planen har leveret hovedleverancen af Støttesystemerne," skriver han i en mail til Computerworld.Hos KMD bekræfter man ligeledes, at systemerne er blevet afleveret som aftalt. Faktisk skete det en lille smule før tid, idet systemerne allerede blev leveret i torsdag, selvom den hårde bagkant er i dag."Vi kan bekræfte, at vi har afleveret den aftalte leverance på Støttesystemerne til Kombit. Det har været en omfattende og til tider særdeles kompleks opgave. Vi har lagt os i selen for at nå den deadline, vi lagde sammen med Kombit tidligere på året, og vi er naturligvis glade for, at det er lykkedes at levere denne kritiske infrastruktur til kommunerne," lyder det i en kommentar fra direktør i KMD Ole N.J. Jensen.Selvom KMD og Kombit i dag lader til at være kommet på god fod, efter leverancerne er gennemført som aftalt, har det ikke altid været sådan.I starten af året tordnede Kombit mod KMD, og formand for KL Martin Damm (V) kaldte situationen omkring de forsinkede systemer for "grotesk" - han truede også med at udelukke KMD fra fremtidige udbud.Sagen endte på innovationsminister Sophie Løhdes (V) bord, men hun afviste, at Kombit uden videre skulle kunne smide KMD uden for døren i kommende udbud.Den 13. marts indgik parterne så et forlig bestående af et økonomisk "holdkæftbolsje" til kommunerne på 100 millioner kroner og en stram deadline for levering af støttesystemerne her i oktober - og trusler om endnu en bod, hvis tidsfristen igen blev overskreddet.Efter KMD nu har leveret de aftalte systemer til kommunerne, går der en proces i gang, hvor de nye systemer skal testes af, skriver Kombits kommunikationschef Mikkel Tang Hedegaard."Vi vil i den kommende tid teste systemerne grundigt, og ser frem til at modtage KMD’s sidste delleverancer af Støttesystemerne, som skal sikre, at overblikssystemet SAPA kan benytte Støttesystemerne i 2018," skriver han.Selv om forsoningen med Kombit er gode nyheder i Lautrupparken i Ballerup, hvor KMD holder til, er der fortsat masser af slagsmål at tage fat på.BådeDe skuffede kunder klager deres nød efter det de kalder dårlige leverancer og manglende efterlevelse af indgåede aftaler.I år er KMD således ramt af, at flere store aftaler er blevet ophævet. Det gælder aftaler med Region Syddanmark og a-kassen FTF-A, mens blandt andet Skat har stævnet KMD med et krav på 700 millioner kroner efter det tvivlsomme EFI-projekt.Computerworld har spurgt KMD, om det blot kræver en frist for levering med trusler om økonomiske sanktioner, før KMD leverer til tiden og overholder sine aftaler. Det ønsker virksomheden ikke at svare på.