Nu bekræfter Google nye nordiske datacenter-planer: Har købt kæmpegrund i Sverige

Google bekræfter nu, at virksomheden har købt en 109 hektar stor datacentergrund i Sverige.

Apple, Facebook, Google og Amazon har alle planer om at etablere en række gigantiske datacentre i Norden.

Her er de nordiske datacentre: Sverige:

Facebook, Luleå. Etableret i 2011

Amazon, Stockholm-regionen. Forventes færdig: 2018

Google, Horndal. Forventes færdig: Uvist.



Finland:

Google, Hamina. Etableret i 2011



Danmark:

Apple, Viborg. Første etape forventes færdig i 2018

Apple, Aabenraa. Første etape forventes færdig i 2019

Facebook, Odense. Første etape forventes færdig i 2019

Google, Fredericia. Forventes færdig: Uvist.









Efter lang tids spekulation bekræfter søgegiganten Google nu, at den er køberen af en 109 hektar datacenter-grund i Horndal i Sverige.Det oplyser Googles kommunikationchef i Sverige og Finland Farshad Shadloo til det svenske teknologimedie Di Digital Allerede sidste år skrev svenske medier om Googles mulige grundopkøb i Horndal, men ifølge Farshad Shadloo blev handlen først endeligt afsluttet i torsdags.“På nuværende tidspunkt har vi ingen planer om at bygge noget på grunden, men vi vil sikre os, at vi i fremtiden har mulighed for at bygge flere datacentre i Europa, hvis der opstår et behov for det. Vi forventer dog ikke at tage nogen beslutninger i den nærmeste fremtid,” siger han til DI Digital.Ligesom med Googles danske datacenterplaner i Fredericia har virksomheden således opkøbt en grund med henblik på fremtidig brug.Googles udmeldning om grunden i Horndal er da også stort set identisk med den, som Google kom med, da virksomheden opkøbte den 73,2 hektar store datacentergrund i Fredericia.Dengang lød det fra Google i en skriftlig kommentar til dagladet Information “På nuværende tidspunkt har vi ikke planer om at bruge grunden, men vi vil sikre os muligheden for at ekspandere vores datacentre i Europa, hvis vores arbejde kræver det. Vi forventer dog ikke at tage nogen beslutninger i den nærmeste fremtid.”Googles planer i Horndal blev omtalt første gang i oktober 2016 af den svenske lokalavis DT.se På daværende tidspunkt ønskede Google dog ikke at udtale sig.DT.se kunne bringe nyheden på baggrund af en aktindsigt i en række mailkorrespondancer mellem forsyningsselskabet Svenska Kraftnät og den svenske kommune Avesta Kommune, som Horndal hører med til.I mailkorrespondancerne bliver projektet omtalt, og det fremgår af mail-korrespondancerne, at forsøget på at tiltrække datacenteret involverede folk på de allerhøjeste niveauer i Sverige. Eksempelvis det svenske energiselskabs Vattenfalls direktør samt repræsentanter fra den svenske myndighed Regeringskansliet og erhvervsfremmeorganisationen Business Sweden.I mail-korrespondancerne bliver Google i øvrigt omtalt under dæknavnet “Yellow.”