Tysk cyber-politi stoler 100 procent på Kaspersky: Ingen beviser for spionage-anklager

Det tyske svar på Center for Cybersikkerhed bruger selv Kaspersky-produkter til analysearbejde. Og det vil man fortsætte med at gøre på trods af amerikanske spionage-anklager.

"Der er ingen planer om at advare mod brugen af Kaspersky-produkter, da vi ikke har nogen beviser for forkert opførsel hos virksomheden eller sårbarhed i dens software."Sådan skriver det tyske cyber-politi, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), som svar på, om man fortsat finder det forsvarligt at bruge produkter fra Kaspersky Lab.USA mistænker det russiske sikkerhedsfirma for at hjælpe statsstøttede hackere med at stjæle hemmeligheder fra NSA, og derfor er Kaspersky-software nu blevet forbudt hos amerikanske myndigheder.Men i en mail til Reuters fastslår BSI, der selv bruger Kaspersky-produkter i sit arbejde, at man ikke ser nogen problemer i at anvende den russiske sikkerhedssoftware."Vi har ikke set nogen indikationer på det forløb, der er blevet beskrevet i medierne."