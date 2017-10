Nørgaard: Jeg stemmer for e-valg ... men jeg kunne lige så godt have argumenteret for indførelse af atomkraft

Klumme: I USA kan man ikke indføre våbenkontrol. I Danmark kan man ikke diskutere atomkraft. Og slet ikke e-valg. Men det er dumt, for i Estland virker det - og det er meget billigere. Og så giver det demokratiet helt nye muligheder.

"This year will see a new i-voting record in Estonia. It's easy and it works! 12 years of experience."

Jeg indrømmer, at jeg ikke opfandt diplomatiet.Jeg prøver ikke at skade andre unødigt, men hvis man siger sin mening om nogle få, bestemte emner, og denne afviger fra den politisk korrekt vedtagne holdning, kan det mærkes.Således også for et par uger siden, da jeg skrev om e-valg, som jeg synes er en selvfølgelig ting i en digital tid.Jeg kunne lige så godt have talt for indførelsen af atomkraft.For os, der voksede op i Albertslum i det syvende og ottende årti i forrige århundrede var "Atomkraft - Nej tak"-klistermærkerne overalt.Nogle af dem sidder formentlig stadig på uhøvlede træbrædder sømmet op i køkkenerne på Galgebakken.Og vé de af os, der syntes, at det lød som en smart løsning og ikke kunne forstå, hvorfor det skulle være værre end kul og olie, når for eksempel Australien, New Zealand, Canada, Frankrig, Sverige, Tyskland, Italien - og andre rimeligt civiliserede nationer - sagtens turde bruge det?Men vi ved jo alle, hvad der sker de arme sjæle, der vover at tale for atomkraft.Argumenterne ligner dem, der bruges i USA af våben-tilhængerne.Sådan er dét åbenbart. I USA kan man ikke indføre våbenkontrol. I Danmark kan man ikke diskutere atomkraft.Og slet ikke e-valg."Det KAN ikke blive sikkert. Aldrig!""Vil du personligt garantere....?""Jeg er skide ligeglad med, hvad Estland gør. Vi skal bare ikke gøre det!"Det er vigtigt for demokratiet, at vi mødes nede i gymnastiksalen og stemmer sammen.""Papir er altid det sikreste.""Som (lønnet, red.) valgtilforordnet synes jeg, den nuværende ordning er både hyggelig og helt rigtig."For det første KAN det gøres sikkert.For det andet har Estland brugt det i 12 år.For det tredje kan sofavælgere blive til vælgere, hvilket er godt for demokratiet.Og e-valg ville give os helt nye muligheder.Vi kunne sige farvel til de der mærkelige brevstemmer. Som sendes via Postnord - ja, dér har vi da en afgørende leveringssikkerhed i vores system!Vi kunne stemme døgnet rundt og fra hele verden. Måske endda fra et IC4-tog. Jaja, men det var sjovt at skrive.Vi kunne sikre os mod forkert og ugyldigt udfyldte stemmesedler.Vi kunne give hinanden lov til at stemme på kandidater fra hele landet i stedet for det der helt åndssvage og udemokratiske system vi har i dag, som gør det muligt for én magtfuld person i et parti at bestemme, hvem der skal opstilles hvor og derfor bliver valgt. Det var mig altid en gåde, hvorfor ærkekøbenhavneren Svend Auken og ærkenordsjællænderen Uffe Ellemann begge blev opstillet i Århus.Vi kunne sikre os mod snyd, sådan som det finder sted med de nuværende valgkort (hvor man ikke engang skal fremvise billed-id for at kunne stemme - ind imellem spørger de snedigt om ens fødselsdag...).Eller endnu mere vildt: Tænk, hvis man kunne få 1,000 stemmer hver, så man kunne fordele dem på forskellige partier og kandidater!Måske kunne spildte stemmer få en second chance?De to sidste ting er ren science fiction, og kræver gentænkning af vores demokratiske proces. Men det ville være meget lettere med nytænkning, hvis vi havde i-valg."E-valgs-maskinerne kan hackes.""Hvis du stemmer derhjemme i stuen kan din ægtefælle eller dine forældre tvinge dig til at stemme på et bestemt parti mens de kigger på skærmen."Det første argument havde jeg svært ved at forstå, indtil det gik op for mig, at folk mente, at et e-valg var lig med at afholde et gammeldags valg nede i gymnastiksalen, men nu med en mærkelig maskine med knapper inde i stemmeboksen i stedet for en papirseddel.Det var godt nok sjovt! Det havde aldrig så meget som strejfet mig, at man kunne forestille sig en så tåbelig løsning. Undskyld!Jeg blev så belært om, at det hedder i-valg i stedet for e-valg. Aha. Tak!Alle de der rædselshistorier om hacking handler om de underlige maskiner i valglokalerne!Og de handler om bekymrede (Altid bekymrede! Evigt bekymrede! Så vidunderligt uforplilgtende!) "eksperter", der fortæller os, at kun papir er sikkert.Forleden talte jeg med en journalist, som er ung. Det gør, at man godt må snakke om både atomkraft og i-valg. Han var endda nysgerrig og ville vide mere. There's a first for everything.Det fik mig til at skrive til Taavi Kotka (Estlands tidligere CIO) og spørge ham, hvordan de sikrede sig både sikker afgivelse af stemmer og passende sløring af, hvem der stemmer hvad.Her er hans svar, som var ledsaget af et billede af ham siddende i stævnen på sin fede båd, mens han afgiver sin stemme til det seneste valg derovre:Jeg synes, vi skal kopiere det estiske system. Det er også billigt og kører på open source-software.Er I ikke enige med mig?(Dukker mig og løber væk i zig-zag)....