Københavns Kommune ramt af kæmpe nedbrud: Telefoner og internet er nede

Et stort it-nedbrud har ramt Københavns Kommune, der i øjeblikket har problemer med både hjemmeside og telefoni.

Borgerne i hovedstaden kan i øjeblikket ikke komme i kontakt med deres kommune.Det oplyser Københavns Kommune på Facebook.“Vi har it-problemer i kommunen, så du kan ikke ringe til os i øjeblikket eller komme på kk.dk. Du kan opleve at hænge i kø uden at komme igennem. Vi arbejder selvfølgelig på sagen. Vi opdaterer her på siden, “ skriver kommunen.Nedbruddet har ramt kommunens hjemmeside, hvor borgerne i øjeblikket mødes med en besked om, at Københavns Kommunes it-system og telefon-system er nede.Søren Gregersen, der er pressechef i Københavns Kommunes økonomiforvaltning, forsikrer overfor Ekstra Bladet , at kommunen arbejder på højttryk for at finde en løsning på problemerne."Det er rigtigt, at der er problemer. Vi kan ikke sige så meget mere om det nu andet end, at vi arbejder på højtryk for at løse problemet. Lige nu oplever vi store problemer med især vores telefoner, men vi ved endnu ikke, hvad det skyldes, siger han til Ekstra Bladet.