Huawei Mate 10 Pro lanceret: Satser benhårdt på ambitiøs AI

Huawei har i dag lanceret sin seneste Huawei Mate 10 Pro-smartphone med vildt dobbeltkamera og indbygget “kunstig intelligens.”

Huawei har ved en større event i München lanceret sine to nye smartphones: Huawei Mate 10 og Mate 10 Pro.Det er kun den dyreste af de to, Huawei Mate 10 Pro, der kommer til Danmark, som er en direkte efterfølger til sidste års Mate 9 Pro.Den nye Mate 10 Pro kommer med Huaweis seneste HiSilicon Kirin 970-processor (octo-core), der ud over at byde på mere ydeevne end sidste års 960 også har sin egen indbyggede “NPU.”NPU står for “Neural Processing Unit”, og er en dedikeret processor til opgaver rettet mod “kunstig intelligens.” Det gælder blandt andet billedegenkendelse i fotos eller tilsvarende. Ifølge Huawei selv skulle den indbyggede “NPU” bruge 50 procent mindre strøm på AI-relaterede funktioner end på andre smartphones.Dertil får telefonen 6 GB RAM, 128 GB lagerplads og 4.000 mAh batteri - det er næsten dobbelt så stort som i den kommende iPhone X. Den er desuden vand- og støvafvisende med en IP67-certificering.Huawei Mate 10 Pro har ligesom Samsung S8 og den kommende iPhone X en skærm, der dækker næsten hele fronten af telefonen.Skærmen er en 19:9 OLED-skærm på 6” tommer med en opløsning på 2.160 x 1.080 pixels, som understøtter HDR10 for flotte og skarpe farver, og skærmen går også ud over kanterne ligesom på Samsungs S8-telefon.Dog har Huawei tænkt sig bedre om end Samsung og har placeret fingerskanneren på bagsiden, hvor man kan nå den, når telefonen skal låses op. Det er et stort problem på de nye Samsung S8-telefoner. Mate 10 Pros fingerskanner er desuden lynhurtig og tager kun 0.33 sekunder om at genkende dit fingeraftryk.På bagsiden finder du også det nye kamera. Det er igen et dobbeltløbet kamera med både et sort/hvid kamera (20 megapixel) og et almindeligt farvekamera (12 megapixel).Der indbygget optisk billedestabilisering, en blænde på f/1.6 og “AI-optimeret” Zoom og sløring til portrætter. Det er også igen udviklet i samarbejde med Leica.Prisen på den nye smartphone kommer til at ligge på 5.999 kroner og udkommer til december.