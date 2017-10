Morgen-briefing: Ny retssag kan true Microsofts globale cloudforretning - og andre amerikanske giganters ditto / Netflix stormer frem - fordoblet indtjening og millioner af nye kunder / Mærsk og IBM vil revolutionere shippingbranchen med blockchain / Telebranchen er Danmarksmester i produktivitetsvækst

Godmorgen fra Computerworld - vi er klar med dagens første overblik over de vigtigste it-nyheder.Den amerikanske højestret skal nu afgøre, om amerikanske myndigheder med en retskendelse i hånden kan få adgang til emails tilhørende statsborgere fra andre lande, som Microsoft og andre amerikanske giganter har lagret i datacentre uden for USA.Den sag kan få enorme konsekvenser for de cloudforretninger, som kæmpemæssige amerikanske virksomheder driver over hele verden, skriver The Verge.Sagen mod Microsoft har kørt i flere år. Microsoft har hele tiden nægtet de amerikanske myndigheder adgang data lagret i udlandet, og flere retsafgørelser ved lavere retsinstanser er faldet ud til Microsofts fordel.Men nu skal den amerikanske højesteret altså afgøre sagen endeligt. Retssagen begynder i løbet af 2018.Netflix’ regnskab for tredje kvartal er behagelig læsning for ejerne. Indtjeningen er fordoblet, og der er kommet fem millioner nye kunder i butikken, skriver Ritzau.I alt har tjenesten ikke færre end 104 millioner betalende kunder - halvdelen af dem uden for USA.Netflix har kurs mod en årsomsætning på næsten 70 milliarder kroner.Shippingbranchen er gammeldags og fyldt med mellemmænd, kostbare kontroller og enormt meget papirarbejde, så branchen er en oplagt kandidat til en revolution med blockchain-teknologien, mener flere store spillere i branchen ifølge FinansSammen arbejder de på at udvikle systemer, der helt kan skrotte papirerne, afskaffe mellemmændene og sikre effektiv deling af informationer. Den øvelse kan spare hele den globale logistikkæde for op mod 200 milliarder kroner, vurderer IBM.»Ingen ejer processen i øjeblikket, så ingen optimerer den. Når vi har sådan en situation, er blockchain en fremragende løsning. Shippingindustrien er, på grund af dens størrelse og betydning for verdensøkonomien, moden til at blive optimeret med blockchain,« siger Roman Beck, professor og stifter af European Blockchain Center til Finans.Mærsk - der i følge Finans har 17 procent af markedet - og IBM samarbejder om at komme først med en platform, som andre aktører kan koble sig på. Løsningen skal begynde at rulles ud inden udgangen af 2017.Produktiviteten i den danske telebranche er vokset med lige over 16 procent om året siden år 2000, viser en analyse fra Dansk Industri ifølge Finans.Til sammenligning er effektiviteteten i hele økonomien vokset med 0,9 procent om året i samme periode.Siden år 2000 er bemandingen i branchen samtidig faldet med 46 procent, så produktivitetsfremgangen er altså udført at stadig færre hænder, og det er en usædvanlig kombination, lyder det fra Dansk Erhverv.