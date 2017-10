Netcompany køber sig ind i Storbritannien: Køber britisk it-virksomhed med 350 ansatte

Det danske it-selskab Netcompany har igen åbnet muldvarpeskindet og har opkøbt britiske Hunter Macdonald og sine 350 ansatte

Sidste år opkøbte Netcompany sig ind på det norske marked med det norske selskab Mesan, og nu sker det samme i Storbritannien.Netcompany opkøber det britiske selskab. Hunter Macdonald med sine 350 ansatte for et uoplyst beløb.Det skriver blandt andet Finans »I dag er en milepæl i Netcompanys 18-årige historie. Vi går nu ind på det vigtige britiske marked sammen med de dygtigste it-medarbejdere i Storbritannien. Det er helt i tråd med vores ambitiøse vækststrategi og vores succesfulde vækst i Polen og Norge de senere år. På en normal dag ansætter vi en til to medarbejdere hos Netcompany - i dag bliver vi med ét slag 350 flere og dermed en nordeuropæisk virksomhed med hovedsæde i Danmark,« udtaler André Rogaczewski, adm. direktør for Netcompany, til Finans.Formålet med opkøbet er at få en fod ind i det britiske marked fremfor at skulle bruge flere år på selv at starte en afdeling op.Hunter Macdonald er en software-virksomhed, der har udviklet løsninger til blandt andet store britiske virksomheder og det offentlige system i Storbritannien. Virksomheden har et stort fokus på cybersikkerhed og infrastruktur.Hunter Macdonald har allerede i dag 25 store virksomheder i portefølgen.Netcompanys administrerende direktør, André Rogaczewski, har tidligere oplyst til både Finans og Computerworld, at planen er at foretage et sådant opkøb hvert eneste år for at erobre et nyt land.Netcompany forventes inden for nogle få år at komme på børsen, og flere medier meldte ud i sommers, at Netcompany allerede var i dialog med flere forskellige banker om processen.Med opkøbet af Hunter Macdonald er Netcompany oppe på en medarbejderstab på 1750 medarbejdere.