Microsoft fremviser de næste “Fluent Design”-ændringer til Windows 10

I de kommende udgaver af Windows 10 vil Microsoft stødt ændre på udseendet med et nyt designsprog kaldet Fluent Design. Se i videoen her, hvordan det kommer til at se ud

Microsoft løftede sløret for en større designændring i Windows 10 ved sit store udviklerkonference, Build, tilbage i maj måned.“Fluent Design” er navnet, og vil gradvist blive introduceret i Windows 10-systemet hen over de kommende udgivelser.De første ændringer vil udkomme allerede i morgen, hvor Windows 10 Fall Creator Update udkommer til alle Windows 10-maskiner, men nu løfter Microsoft sløret for kommende ændringer, der vil udkomme over de næste måneder.Du kan se de små, men stadig tydelige forskelle i videoen herunder, som Microsoft udgav i går.Det er små, beskedne ændringer, men planen er, at Windows 10’s udseende med tiden vil ændre sig radikalt.Fluent Design System er udviklet til at overtage efter det forfejlede og yderst minimalistiske “Metro”-design, der blev introduceret sammen med Windows 8, og som Microsoft har holdt sig til lige siden.Microsoft beskriver sit Fluent Design som, at det bygger på “lys, dybde, bevægelse, materialer og størrelse,” alle fem elementer, der bygges ind i apps udseende og animationer.Du kan se en video her fra Microsoft, der indeholder lidt mere radikale ændringer af Windows 10.Det forventes desuden, at vi kommer til at se langt mere til Fluent Design i den kommende Redstone 4-opdatering i løbet af 2018.