Seks ting, vi elsker eller hader ved Huaweis nye (og superfede) Mate 10 Pro

Huawei har lanceret sin seneste Mate-telefon, 10 Pro, der vil udkomme i Danmark. Her er vores første indtryk af telefonen

Hvad betyder "Oplad 3 batteri ved hjælp af apps"? Det har noget at gøre med antal apps, der har drænet batteriet på et given tidspunkt, men derudover aner vi ikke, hvad det betyder.

Huawei har på ganske få år placeret sig som en habil producent af premium-smartphones i den dyre ende af skalaen.Sidste år overraskede det kinesiske selskab med Mate 9 Pro, der af mange blev kaldt årets Android-telefon (heriblandt af os selv), og i dag sidder Huawei som en solid tredjeplads på verdensmarkedet og det danske marked for smartphones.Kun slået af Samsung og Apple.Mate 10 Pro er en stærk efterfølger til sidste års Mate 9 Pro: Kameraet er forbedret, skærmen dækker mere og processoren er hurtigere og tilsat et knivspids med AI.Vi har haft telefonen i hænderne i et døgn, og her er seks ting vi enten elsker eller hader ved den nye Mate 10 Pro, der vil koste 5.999 kroner, når den udkommer i de danske butikker.Huawei startede med at udvikle og producere smartphones, der mere eller mindre lignede billige iPhone eller Samsung-kopier.Meget vand er løbet under broen siden, og Mate 10 Pro ligner ingen anden smartphone på markedet. Huawei er blevet voksen, og med det følger der godt design i gode materialer.Skærmen dækker hele fronten, og fingerskanneren er gemt på bagsiden på en bekvemt placering, hvor den er let at nå. I modsætning til fingerskanneren på Samsungs nyeste smartphones.Telefonens bagside i glas buer blødt og får telefonen til at ligge godt i hånden, og selvom glasfladen opsuger fedt fra dine fingre, så er den ren at se på, hver gang du tager den op af lommen.Der en smuk symmetri over telefonen. Det dobbelte kamera ligger i perfekt linje med fingeraftrykskanneren, og laser-fokus og blitz ligger parallelt med begge.Den kommer i fire farver, hvoraf vores testmodel er “Mocha Brown”. Selvom vi til hver en tid vil foretrække en sort/mørkegrå smartphone, så vokser “Mocha Brown” på os. Alt efter lyset svinger farven fra aubergine-lilla til hippie-brun, og det fungerer.På bagsiden sidder de to kameraer: Det ene 12 megapixel farve-kamera og det andet 20 megapixel monokrom. Begge har en blænde på f/1.6, hvilket er den stærkeste blænde nogensinde i en smartphone sammen med kameraet på LG’s nye V30.F/1.6 betyder, at du kan fange overraskende flotte fotos selv i mørke omgivelser, og det dobbelte kamera-setup skyder to fotos på en gang, et i farve og et i sorthvid, og blander informationen fra begge.Generelt giver det flotte og meget farverige fotos og gode billeder selv i mørke omgivelser.Sort-hvid-kameraet kan desuden bruges alene til at skyde ægte sort-hvid-fotos, og vi er kæmpe fans.Hvor meget Leica reelt set har været inde over udviklingen er uvist, men det er så sjovt at skyde sort-hvid-fotos, og det giver en lyst til at lege med kameraet.Herunder kan du se nogle hurtige skud med kameraet.Skærmen er en 6 tommer stor OLED-skærm med en opløsning på 2.160 x 1.080 pixels i 18:9-format eller kort fortalt: Flot.Den er ikke helt lige så farvestærk og strålende som Samsungs SuperAMOLED-skærme, men vi har dog heller ikke noget at kritisere den for. OLED-teknologien burde desuden være med til at give en længere batterilevetid.Skærmen understøtter desuden HDR10, den mest gængse HDR-standard, hvilket får HDR-indhold til at se flottere ud.Det mest elskværdige del af telefonen er skærmens udformning. Den dækker det meste af fronten på telefonen med tynde kanter i top og bund. Hjørnerne er skåret skarpt og ikke afrundet som på Samsung S8 eller den kommende iPhone X.Det betyder, at apps er skåret korrekt til og ikke skal tilpasses særlig meget.Vi er fans.Huawei er godt med, hvad angår hardware. Flot skærm, lækkert design og et vildt kamera.Men vi er stadig ikke glade for softwaren.Mate 10 Pro har Android 8.0, den nyeste version som en af de få telefoner endnu, men Huawei har igen udstyret sin Mate 10 Pro med sin egen EMUI-grænseflade for at give Android et strejf af Huawei.Vi er ikke fans. Ikoner er for store, animationer for iOS-agtige og apps ligeså. SMS-appen ligner i meget høj grad iMessage-appen på en iPhone. Lad nu være, når Googles egen SMS-app allerede er fremragende.Ligeså er EMUI fyldt af små og store sprogbøffer, hvor jeg simpelthen er i tvivl om, hvad enkelte områder betyder.Det kan alt sammen løses med en “launcher” en app der ændrer store dele af grænsefladen (hvilket vi selv har gjort), men vi ville ønske, at Huawei holdte sig mere tilbage, hvad angår softwaretilpasninger i Android.Det er med god grund, at vi stadig elsker Googles Nexus 6P, der havde en “ren” Android, men var bygget af Huawei.Huawei Mate 10 Pro har ingen minijack-port til kablede høretelefoner.Det betyder, at du skal benytte en adapter til at tilslutte dine kablede høretelefoner, benytte et trådløst headset eller benytte dig af de medfølgende fra Huawei.Og vi hader dongles.En stor del af præsentationen af Mate 10 Pro gik på Kirin 970-processoren inde i telefonen.Ud over at være ret så hurtig og med en stærk GPU til dine mobilspil, har den også en “NPU,” en særlig processor til kunstig intelligens og machine-learning. Den skulle være 50 gange så hurtig til "AI-orienterede opgaver" som sin forgænger og markant hurtigere end eksempelvis en Samsung S8.Al, den kunstige intelligens, ligger dog passivt og optimerer batteriet, kameraet, dine fotos, ydeevnen og så videre. Det kan betyde en massiv forskel, men vi aner det simpelthen ikke før efter mange måneders test.Mate 10 Pro udkommer den 27 november og får en vejledende pris på 5.999 kroner.