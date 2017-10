Googles brugervenlige og "kloge" WiFi-routere kommer til Danmark

Kodegiganten Google sætter nu sit brugervenlige Google WiFi-system til salg i Danmark, der gør det let at få bedre netværk i huset, men til en høj pris

Sidste år ved denne tid annoncerede Google sin WiFi-løsning, Google WiFi, men glemte i forbifarten Danmark (som Google plejer at gøre ved hardware-lanceringer).Nu et år senere sætter Google sin interessante WiFi-løsning til salg i Danmark.Google WiFi er en lille WiFi-router, der bygger på enkelthed og brugervenlighed.I princippet kan du købe kun én Google WiFi-router, men meningen er, at du skal købe flere, som forbindes til hinanden i et mesh-netværk.Du placerer to-tre Google WiFi-routere forskellige steder i din bolig og sammen skaber de et mesh-netværk, som sikrer en bedre dækning i hele hjemmet. Går du fra stuen med forbindelse til router 1, skifter den automatisk til router 2, når du går ud i køkkenet, men uden at du hopper af netværket.Også Netgear har en mesh-router i sin Orbi-løsning.Google WiFi sørger også automatisk løbende at skifte den kanal, WiFi-signalet skal udsendes fra.Det betyder, at du i teorien vil opleve mere stabilt og hurtigere internet, uden at du behøver genstarte routeren fra tid til anden.Desuden slår Google sig på, at Google WiFi er utrolig let at sætte op.Det har flere medier rost systemet for, da det udkom sidste år.Det sker via en app - hvor du logger ind på en Google-konto - og hvor du efterfølgende kan styre hele dit netværk fra, heriblandt adgangskode og tilsluttede enheder.Du kan eksempel let se, hvilke enheder der suger hele nettet, eller du kan oprette “familie”-tidspunkter og slukke for nettet på bestemte tidspunkter, så knægten kommer ind til aftensmaden til tiden.Google WiFi er dog ikke billig. En enkelt enhed koster 1.090 kroner og en samlet pakke til hele huset eller lejligheden koster 2.890 kroner.For nylig lancerede Google en række nye hardware-produkter heriblandt to nye smartphones, Pixel 2 og Pixel 2XL. Disse kommer dog ikke til salg i Danmark.