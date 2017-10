Morgen-briefing: Netcompany: Vi runder 2.000 medarbejdere i foråret 2018 / EU-afstemning om digitalt samtykke kan tage livet af nummeroplysningen / It-rigmænd fylder godt op i toppen af listen over verdens rigeste

Godmorgen fra Computerworld. Her onsdagens vigtigste korte it-nyheder.Netcompany rundede en vigtig milepæl i januar i år, da virksomheden som den første danskstiftede virksomhed i de seneste 20 år rundede 1.000 ansatte.Men det stopper ikke der, for til næste forår vil firmaet have 2.000 medarbejdere, forudser Netcompanys topchef André Rogaczewski i Børsen.Netcompany kunne i går fortælle om opkøbet af det britiske selskab Hunter Macdonald og selskabets fremtidsplaner.Det kan du læse mere om her:Og her:Efter opkøbet har Netcompany 1.750 medarbejdere fordelt i Danmark, Norge, Polen og England.Danske selskaber som Eniro, Geomatic og TDC frygter, at en EU-afstemning kan koste dem en del af forretningen.Torsdag skal EU-Parlamentet stemme om nye regler, som i sidste ende kan betyde, at alle personer, der er registreret med navn, nummer og adresse, skal give sit samtykke. Det kan gå hårdt ud over nummeroplysningstjenester som TDC’s 118 og Eniros Degulesider.dk og Krak.dk, skriver Børsen.I praksis kan det ikke lade sig gøre, mener Martin Glarvig, hvis virksomhed Geomatic blandt andet køber data om danskere hos TDC og sælger dem videre til tele- og direct marketing-firmaer i forædlet stand.Reglerne kan også ende der, hvor kun nye registreringer skal give sit samtykke, men det vil langsomt gøre databasens kvalitet dårligere, lyder det fra branchen.Man frygter, at de nye regler kan tage livet af tjenester, som mange virksomheder benytter hver dag til at holde gang i forretningen. Samtidig kan det ende med, at de nye regler stik mod hensigten vil gavne giganter som Google og Facebook, skriver Børsen.Forbes liste over verdens rigeste er ude i en ny version, og it-rigmænd fylder som sædvanlig ganske godt på toppen af listen.Bill Gates er nummer et. Hans formue er vokset med næsten 51 milliarder kroner i årets løb, så den nu er på 563 milliarder kroner, skriver Finans.Jeff Bezos, grundlæggeren af Amazon, er nummer to med en formue på 516 milliarder kroner.Facebook-stifter Mark Zuckerberg er nummer fem på listen, mens manden bag Oracle, Larry Ellison, er nummer otte på listen.Her er listen med de ti rigeste ifølge Forbes:Bill GatesJeff BezosWarren BuffettAmancio OrtegaMark ZuckerbergCarlos Slim HeluBernard ArnaultLarry EllisonCharles KochDavid Koch