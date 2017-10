IBM-satsninger lykkes: Nyt regnskab viser vækst på nye markeder

De relativt nye cypersikkerhed- og cloud-forretninger hos IBM har givet medvind i sejlene, viser det seneste regnskab

Annonce:



Annonce:

IBM's globale forretning havde et positivt tredje kvartal. Mere positivt end analytikerne havde spået.IBM har ellers haft seks år med faldende salg, men nyt fokus på cypersikkerhed og cloud-markederne har ændret kurs.Det skriver Reuters Omsætningen landede på 19.15 millarder dollars eller knap 121 millarder kroner.Det er godt nok mindre end samme kvartal sidste år, men knap en milliard kroner mere, end hvad analytikerne havde forventet. Ialt fik IBM 17 milliarder kroner ind på bundlinjen.Ser man isoleret på cloud, cypersikkerhed og dataanalyse, eller hvad IBM kalder “strategiske imperativer,” oplevede IBM en vækst på 11 procent. Disse tre forretninger står i dag for 46 procent af hele IBM’s omsætning.Også IBM’s super-computer Watson oplevede en vækst på fire procent modsat sidste kvartals fald på 2,5 procent.Selv IBM’s mainframe-forretning oplevede vækst på hele 40 procent. Dette sker blandt andet på grund af den kommende Z14-mainframe, der blev sendt ud til kunderne i midten af september.Det resulterede i en aktiestigning på tre procent.Det så dog mindre positivt ud for den danske afdeling af IBM tidligere på året. Her viste årsregnskabet for 2016, at IBM Danmark havde et underskud på 106 millioner kroner.