Medie: Apple Pay bliver lanceret i Danmark i næste uge

Nordea og Apple vil i næste uge lancere Apple Pay i Danmark, hvis man skal tro svensk medie

Inden længe bliver det muligt at betale med Apple Pay i Danmark via din iPhone eller Apple Watch.Det svenske nyhedsmedie MacPro skriver i hvert fald med information fra flere anonyme kilder, at Apple vil lancere Apple Pay i Danmark, Sverige og Finland næste uge, og at den officiele udmelding vil ske den 24 oktober.I Sverige bliver Nordea samarbejdspartner, men det er uvist, hvem der bliver samarbejdspartnere i Danmark og Finland. MacPro dog vurderer dog, at der også er god chance for et dansk Apple/Nordea-samarbejde.Hverken Nordea eller Apple vil kommentere på rygterne over for MacPro.Apple selv har offentligt meldt ud, at Apple Pay kommer til Danmark i løbet af i år, men uden en nærmere dato: Nu sker det: Apple Pay kommer til Danmark om kort tid Nordea har i dag 11 millioner kunder i Norden, som allerede er et marked, hvor man i sjælden grad benytter kontanter, og hvor cirka 50 procent af forbrugerne ejer en iPhone. Derfor giver det god mening, at Apple Pay kommer til Danmark.Apple Pay vil dog komme i stærk konkurrence med blandt andet Mobile Pay og Nets seneste løsning, Digitalt Dankort.Apple Pay har været tilgængelig i USA, England, Frankrig, Schweiz og Spanien siden 2016.