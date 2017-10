Nordisk it-kæmpe buldrer fortsat fremad: Dustin's omsætning har kurs mod 10 milliarder kroner

På den anden side af Øresund er der godt gang i forretningen hos svenske Dustin. Virksomheden oplever fremgang på top og bundlinje og køber sig til øget dominans på det nordiske marked. Det viser netop offentliggjort årsregnskab.

Svenske Dustin, der er en af Nordens store it-spillere indenfor B2B-salg oplever stor fremgang.Det seneste år har den svenske virksomhed oplevet en omsætningsvækst i sin nordiske forretning på 12 procent, hvilket er endnu et løft en i række af positive resultater de seneste knap 10 år.Det samlede salg i virksomheden i året 2016/2017 nåede op på 9,3 milliarder svenske kroner, mens overskudet endte på 239,1 millioner svenske kroner.Det viser årsrapporten fra selskabet, der netop er udkommet.Det seneste år har dog ikke udelukkende været præget af fremgang for svenske Dustin. I september blev den dominerende svenske e-handelsvirksomhed rodet ind i en sag af de mere kedelige.Flere partnere rettede nemlig kritik af Dell for at videresende ordrer til netop Dustin og på den måde give svenskerne æter i benzinen.Hos Dustin sigter man uanfægtet det kedelige slagsmål mellem Dell og en række partnere efter fortsat vækst på det nordiske marked.Og selvom der er er organisk vækst i butikken, så har svenskerne krydret forretningen med en række opkøb for at styrke positionen på det nordiske marked.I september købte Dustin blandt andet købt en del af danske Norriq, men også i nabolandet Norge har Dustin været på rov med købet af Core Services.Det er en del af virksomhedens strategi at foretage løbende opkøb i Norden. Dustin skriver i sin årsrapport, at man forventer at gennemføre mellem tre til fem opkøb om året.