Windows 10 Fall Creator Update er ude nu: Her er nyhederne (og sådan får du fat i opdateringen)

Fall Creator Update er navnet på den nyeste opdatering til Windows 10, som bliver udsendt til Windows-computere verden over i disse dage

Microsoft har nu udgivet sin seneste store opdatering af Windows 10 kaldet Windows 10 Fall Creator Update.Den vil automatisk blive udgivet til Windows 10-pc’er verden over i løbet af de kommende uger, men du kan med fordel tjekke Windows Update efter opdateringen.Ellers vil du modtage en besked i højre hjørne, når Windows 10 selv har hentet opdateringen og er klar til at blive installeret.Du kan også selv hente og installere Windows 10 via dette link. Her kan du også hente en ISO-fil, hvis du ønsker at lave en ren installation af Windows 10 i samme omgang.Microsoft selv opfordrer til ikke selv at hente og installere opdateringen, men vente på den automatiske opdatering for at være sikker på, at alle drivere og lignende fungerer optimalt.Windows 10 Fall Creators Update indeholder en lang række små og store nye funktioner til Windows 10, men den overordnede brugeroplevelse vil ikke ændre sig synderligt.Den største nyhed er understøttelsen af mixed reality, hvor du via tilkøbte MR (VR)-headset fra Dell, Acer, Lenovo eller andre kan træde ind i en virtuel verden. Det kræver dog, at du har en relativt kraftig computer.Derudover kan du også tilslutte kontaktpersoner via procesbaren i bunden, hvor du kan skrive direkte til personer via mail eller Skype uden først at skulle åbne de dertilhørende apps.Derudover har Microsoft opdateret en række animationer og apps efter sit nye “Fluent Design”-system, der hen over de kommende udgivelser vil ændre Microsofts udseende.Du kan se en længere gennemgang af Windows 10 Fall Creators Update (fra Microsoft) herunder:Er du OneDrive-bruger kan du også se frem til igen at få “placeholder-filer.” Åbner du din OneDrive-mappe, vil du kunne se alle filer i mappen, også dem som du ikke har hentet ned på din computer. Det giver et godt overblik over alle dine filer, men uden at fylde på din harddisk.Desværre er der også nogle interessante nye funktioner, som ikke er kommet med i Fall Creators Update. Det gælder blandt andet Timeline-funktionen, som skulle gøre det mere overskueligt at arbejde på en til flere Windows-maskiner.