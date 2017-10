Her er listen: Disse leverandører har patches klar til alvorligt sikkerhedshul i wi-fi-netværk

En sårbarhed i den grundlæggende sikkerhedsprotokol betyder, at alle wi-fi-netværk står åbne for hackere. Her kan du se, hvilke store leverandører, der har patches klar.

Et alvorligt sikkerhedshul i WPA2-protokollen, der har beskyttet alle moderne wi-fi-netværk siden 2006, betyder, at hackere kan aflytte trafik mellem brugerens enhed og routeren. På alle wi-fi-netværk.Herunder kan du se, hvilke leverandører, der allerede har patchet sårbarheden – og hvilke der har løsninger på vej.Apple har ifølge AppleInsider patches til sine styresystemer i beta.Bleeping Computer har forhørt sig hos Amazon og fået følgende svar: ”Vi er i gang med at undersøge, hvilke af vores enheder, der eventuelt indeholder denne sårbarhed, og vi vil udsende de relevante patches”Cisco har lanceret en såkaldt ”advisory”, hvor man kan se, hvilke Cisco-produkter, der er ramt. Virksomheden arbejder på software-opdateringer, der skal adressere problemet.Alle Android-enheder med version 6.0 eller nyere er ramt af sårbarheden. Google er på trapperne med en patch, og Pixel-telefonerne modtager den allerede i november. Det vil sandsynligvis variere en hel del om og hvornår Android-telefoner af andre mærker modtager opdateringen.Intel har lanceret en advisory med links til driver-opdateringer, som du kan finde her Microsoft har udsendt patches til alle understøttede versioner af Windows.Netgear er allerede klar med opdateringer. Du kan se en liste over ramte Netgear-produkter og opdateringer her Du kan finde patches til Ubuntu, der adresserer WPA2-sårbarhederne her Sårbarheder i wi-fi-protokollen er i sagens natur alvorligt for Zyxel, og adskillige af virksomhedens produkter er ramt. Du kan se hvilke Zyxel-enheder, det drejer sig om her . De relevante opdateringer er ikke klar endnu – de første kommer i november, og de sidste kommer tilsyneladende først i februar 2018.Du kan finde en længere liste over status fra andre leverandører her