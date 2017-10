Kæmpe udbud igang: Afløseren til NemID koster 900 millioner kroner

Spillet om knap en milliard kroner i gang. En række virksomheder skal nu slås om, hvem der skal vinde ordren og dermed levere arvetageren fra NemID til en værdi af 900 millioner kroner.

Udsnit fra udbudsmaterialet Kilde: Tenders Electronic Daily

Virksomheder med appetit på en ordentlig mundfuld kan godt begynde at slikke sig om munden.Det er nemlig nu offentliggjort, hvor mange penge der er at hente for leverandøren af afløseren for det omdiskuterede "NemID".Afløseren "MitID" er nemlig på trapperne og udbudsdetaljerne er nu tilgængelige i EU's database over udbud.Den samlede pris for det nye system er sat til 900 millioner kroner, men for det kræves der også en "for samfundet ny kritisk national identitets- og autentifikationsløsning betegnet MitID."Løsningen er anset som afløseren for NemID, og skal blandt andet indeholde en del af de funktioner, som i dag er dækket af netop NemID-løsningen, der dagligt tvinger danskerne til at bære rundt på et foldet og lamineret papkort med nøglekoder.Da systemet anses for at være kritisk for det danske samfund, forventes det også, at systemet bare kører. Og et system af den her type skal kunne holde til en del.Systemet skal kunne håndtere mellem seks og ni millioner brugere, og der skal udstedes omkring en milliard anmodninger og autentifikationer årligt.Udbuddet af løsnignen MitID er ikke den eneste store udskrivning det offentlige er ved at lave. På nationalt plan er MitID en del af flere store udbud, der blandt andet omfatter et nyt valgsystem og et nyt system til håndtering af digital post til borgerne fra det offentlige.