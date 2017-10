Manglende teleinvesteringer vil give problemer: Udlandet overhaler Danmark

En ny undersøgelse viser, at Danmark bliver overhalet af en lang række lande, hvad angår teleinvesteringer i ny teknologi og bedre dækning

Danmark sakker bagud, når det gælder vigtige investeringer i bredbånd- og mobildækning.Det skriver Finans og refererer til en ny OECD-rapport. Her er Danmark faldet til en 18. Plads med lande som New Zealand, Luxembourg, Norge og Canada i toppen.I 2011 lå Danmark ellers nummer 8 på listen, men imens den danske telebranche har ligget stabilt på 6-7 milliarder kroner om året på investeringer, har Italien, Slovakiet, Norge og andre investeret massivt.Det skræmmer det danske erhvervsliv, som for hvem stabil dækning er livsnødvendigt.“Virksomhederne har brug for den nyeste og bedste mobil- og bredbåndsteknologi, hvis de skal skabe vækst og innovation i en verden, der bliver mere og mere digital. Hvis andre lande render fra os på teleinfrastrukturen, kan det have konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne,” siger Poul Noer, chefkonsulent i Dansk Erhverv, til Finans.Finansdirektør hos TDC mener, at branchens manglende investeringer sker på grund af den hårde priskrig mellem teleudbyderne, der har hærget de seneste år, ligesom muligheden for at konkurrenter kan ride med på investeringerne.“Hvis vi eksempelvis opgraderer vores kabel-tv-net eller lægger fibernet, skal konkurrenterne have adgang til infrastrukturen til en relativ billig pris,” siger Stig Pastwa til Finans.Regeringen vil inden længe præsentere et udspil til et nyt medieforlig, hvis formål er at fremme investeringer hos telebranchen.