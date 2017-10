Windows 10-computere med ARM-processorer får vilde batterilevetider - kan køre i flere dage på en opladning

De kommende Windows-computere med ARM-processorer kan vise sig at fungere i flere dage på en enkelt opladning, fortæller Microsoft.

Microsoft og computer-producenterne er på vej med ARM-baserede Windows-computere, og det kan betyde markante forbedringer på batteriområdet.ARM-processorer er den samme type processor, som der sidder i din smartphone eller Android-tablet, og for et år siden indgik Microsoft et samarbejde med Qualcomm, den største producent af ARM-processorer, for at udvikle Windows 10 til ARM.Ved et stort event i Hong Kong i denne uge fortalte Microsoft og Qualcomm mere om de kommende computere, som blandt andet HP, Lenovo og Asus er på vej med.Blandt andet skriver Trusted Reviews , at man fortsat regner med, at ARM-computere bliver lanceret til december, og at Microsoft lover batterilevetid til “brug i flere dage.”“For at være ærlig, så er resultatet langt bedre end vores forventninger. Vi havde sat et højt ambitionsniveau, men vi er langt forbi det. Det er den type batterilevetid, hvor jeg nogle gange kun skal lade computeren op hver anden dag, selvom jeg bruger den hver dag,” siger Pete Bernard, programmanager hos Microsoft.Pete Bernard beskriver de nye ARM-computere som en “game-changer.” I et andet interview med ZDNet forklarer Pete Bernard, at de første testere af de nye ARM-computere troede, at der var en fejl i batterimåleren.“Det viste sig ikke at være en fejl: Det var bare batterilevetiden, der virkelig var god”, siger Pete Bernard til ZDNet.Problemet med ARM-processorer har tidligere været, at man ikke kan afvikle .net/win32-programmer på en ARM-processor, men det er lykkes at emulere de klassiske Windows-programmer såsom Photoshop eller Word på en Qualcomm Snapdragon 835-processor (ARM).En anden fordel ved ARM-processorer er, at der er indbygget 4G/LTE-modem, og at du derfor kan få computere, der konstant er tilsluttet nettet.Sidst Microsoft prøvede med ARM-processorer var i forbindelse med Windows RT. Windows RT lignede Windows 8 på en prik, men kunne kun afvikle Windows app. Det var forvirrende for forbrugeren og var mildest talt en fiasko.