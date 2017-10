Nye billeder ser dagens lys: Her er Apples selvkørende bil

Foto: Screenshot fra Twitter

Trods interne stridigheder og store vanskeligheder arbejder Apple tilsyneladende fortsat på at udvikle en selvkørende bil-teknologi.

Going to need more than 140 characters to go over 🍎's Project Titan. I call it "The Thing" pic.twitter.com/sLDJd7iYSa



— MacCallister Higgins (@macjshiggins) October 17, 2017









































Adskiller sig fra Googles biler

På det sociale medie Twitter er der dukket en video op af, hvad der angiveligt er en bil udstyret med selvkørende teknologi fra Apple.Bilen er en helt almindelig SUV, der dog har fået monteret en enhed med sensorerer og anden selvkørende-teknologi på taget.Tech-mediet The Verge har kunne tælle sig frem til at bilen er udstyret med i alt seks LIDAR-sensorer, der er udviklet af virksomheden Velodyne samt adskillige radar-enheder og en række kameraer.Videon er optaget af iværksætteren MacCallister Higgins, der er medstifter af virksomheden Voyage, der beskæftiger sig med at udvikle selvkørende biler og derfor må vi antage, at han har relativ stor indsigt i den bagvedliggende teknologi.MacCallister Higgins påpeger ifølge mediet Techcrunch , at Apples selvkørende teknologi adskiller sig fra den Google anvender ved, at stort set al teknologien er indbygget i selve tag-enheden.De selvkørende biler fra Google er derimod udstyret med en mere strømlinet tag-enhed. Til gengæld er en stor del af computerkraften lagret i en enhed, der er placeret i bilens bagagerum.Techcrunch påpeger, at Apples variant har den fordel, at den er relativt let at installere på nye biler.Derfor vil det i teorien være muligt for Apple en gang i fremtiden at sælge enheden som et selvstændigt stykke tilbehør, som forbrugerne kan få monteret på deres egne biler.Apples strategi på bilområdet er dog omgærdet med stor hemmelighedkræmmeri, men det må formodes, at Apples teknologi stadigvæk befinder sig på et relativt tidligt stadie i udviklingsprocessen, og derfor kan meget have ændret sig når - og hvis - teknologien ender ude hos forbrugerne.Vi hørte første gang om Apples bilprojekt i starten af 2015, hvor der på nettet begyndte at cirkulære billeder af mystiske biler, der blev set flere forskellige steder i USA, men som alle havde det tilfælles, at de var indregistreret af Apple.Efterfølgende har projektet, der internt i Apple går under navnet Project Titan, dog taget fart.I amerikanske medier forlyder det, at Apple på et tidspunkt havde mere end 1.000 medarbejdere på projektet, hvor af en række af dem var rekrutteret fra den etablerede bilindustri.Efterfølgende er projektet dog blevet nedskaleret væsentligt. New York Times har rapporteret, at adskillige medarbejdere er blevet opsagt, og den daværende chef for projektet Steve Zadesky valgte i 2016 at sige sin stilling op.Det skyldes ifølge New York Times blandt andet uenig om strategien.Apples chef-designer Jonathan Ive ønskede angiveligt at designe en bil, der var fuldstændig selvkørende, mens den daværende chef for projektet Steve Zadesky i første omgang ville designe en såkaldt semi-autonom bil, der kun havde visse selvkørende funktioner.Ifølge New York Times fokuserer Apple i dag udelukkende på at udvikle en platform for selvkørende teknologi, der muligvis skal bringes til markedet i samarbejde med eksisterende bilproducenter.Apples administrerende direktør Tim Cook har i et interview med det amerikanske magasin Bloomberg vurderet, at bilmarkedet i de kommende år vil undergå store forandringer."Der er en kæmpe disruption på vej her," sagde Tim Cook til Bloomberg tidligere på året og henviste dermed til udviklingen indenfor selvkørende teknologi samt den stigende udbredelse af elektriske biler og kørselstjenester som Uber."Det er tre store forandringer, der sker på stort set samme tid," konstaterede Tim Cook.