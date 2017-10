Morgen-briefing: Nye millioner til danskstartede AirHelp fra Peter Warnøe / Problemet med mangel på it-arbejdskraft bare vokser og vokser / GN Audio taber retssag mod rival i USA / PayPal vokser markant - mobilbetalinger hitter

Morgen-briefing: Nye millioner til danskstartede AirHelp fra Peter Warnøe / Problemet med mangel på it-arbejdskraft bare vokser og vokser / GN Audio taber retssag mod rival i USA / Ebay havde et skuffende kvartal / PayPal vokser markant - mobilbetalinger hitter

Godmorgen fra Computerworld. Her får du efterårsferiens sidste overblik over de vigtigste it-nyheder.Det danske venturefirma Nordic Eye, som blandt andre Peter Warnøe og Lars Tvede står bag, investerer nu et tocifret millionbeløb i den danskstartede succes AirHelp, skriver AirHelp i en pressemeddelelse.AirHelp, som er stiftet af Henrik Zillmer og Nicolas Michaelsen, har stor succes med at skaffe flypassagerer kompensation for forsinkede, aflyste eller overbookede fly.Virksomheden, som blev stiftet i 2013, har nu over 500 ansatte. Selskabet har kontorer i Berlin, New York, Gdansk, Krakow og Barcelona.AirHelp fik i 2016 en såkaldt serie A-investering på over 80 millioner kroner fra de største investorer i Silicon Valley, deriblandt stifteren af Twitter, Evan Williams.AirHelp lancerede i sommer en boarding pas-scanner i AirHelp-appen, så forbrugerne kan få hurtigt få svar på, om de har ret til kompensation.Nordic Eye investerer typisk i nordiske tech- og livsstils-virksomheder, som kan skalere globalt. Peter Warnøe træder ind i bestyrelsen i AirHelp - i første omgang som såkaldt observer.Mangel på kvalificeret it-arbejdskraft er et velkendt problem, som Computerworld har skrevet om i årevis. Og problemet lader ikke til at blive mindre.En ny opgørelse foretaget af BrainsBusiness på baggrund af tal fra Danmarks Statistik viser, at der nu er cirka 3.600 ubesatte it-stillinger. Det skriver Finans.På syv år er antallet af ubesatte stillinger steget med 130 procent.Danske GN Audio, der blandt andet producerer headset, anlagde i 2012 en sag i USA mod en af sine største konkurrenter Plantronics for konkurrenceforvridende aktiviteter på det amerikanske marked.Men en jury besluttede onsdag aften på under en time, at der ikke var noget at komme efter, skriver Ritzau Finans.GN Audio mener, at et såkaldt Plantronics Only Distributors-netværk havde til formål at holde det danske firma og andre producenter fra at komme ind hos en stribe forhandlere i USA.Handelsplatformen Ebay forudser et lavere overskud i fjerde kvartal, end analytikere havde forventet, viser firmaets seneste regnskab ifølge Ritzau.Amazon er en hård konkurrent, og Ebay investerer derfor kraftigt i at modernisere sin platform.Ebays aktier faldt onsdag med 4,4 procent.Betalingstjenesten PayPal vokser markant for tiden. I det seneste kvartalsregnskab fremgår det, at betalinger for ikke færre end 40 milliarder dollars - svarende til cirka 250 milliarder dollars - blev formidlet af PayPals mobilapp. Det svarer til en stigning på 50 procent, skriver Ritzau.På alle PayPals platforme voksede antallet af betalinger med cirka 30 procent, så PayPal formidlede i alt betalinger for 114 milliarder dollars i tredje kvartal.PayPals indtjening på ydelserne voksede til over tre milliarder dollars. Det var mere end ventet, så aktiekursen steg et nøk.