Medie: På tirsdag kan du betale med Apple Pay i disse butikker

Ifølge et svensk medie bliver Apple Pay i næste uge lanceret i de nordiske lande, og det kommer til at ske i samarbejde med en række store og velkendte butikskæder.

I næste uge vil du formentlig kunne betale med Apple Pay i Elgiganten og 7-Eleven-butikker.Ifølge det svenske Apple-medie Macpro.se vil Apple Pay på tirsdag blive lanceret i Norden, og i Sverige vil det ifølge mediet netop foregå i samarbejde med 7-Eleven og elektronikkæden Elgiganten.Computerworld har været i kontakt med både Elgiganten og 7-Eleven i Danmark.“Det har vi ingen kommentar til,” lyder det fra Frederik Danvig, der er kommunikationschef hos Elgiganten i Danmark.Det har til formiddag ikke været muligt at få en kommentar fra 7-Eleven. Her oplyser virksomhedens kommunikationsansvarlige Mads Bryder, at han hverken kan be- eller afkræfte historien.Han forklarer, at det er den danske direktør Jesper Østergaard, der skal udtale sig om sagen, men han er ifølge Mads Bryder i øjeblikket bortrejst.Som Computerworld tidligere har beskrevet, vælger Apple som regel at lancere Apple Pay i partnerskab med en række store detailkæder, og derfor må vi formode, at det også vil være tilfældet i Danmark og de øvrige nordiske lande.Eksempelvis har Apple i USA indgået partnerskaber med McDonalds, elektronikkæden Best Buy og stormagasiner som Bloomingdales og Macy's, mens Apple i Storbritannien har aftaler med blandt andet BP, kaffekæden Costa og transportmyndighederne i London.Allerede i august meddelte Apple, at Apple Pay inden nytår vil blive lanceret i Danmark, Sverige og Finland, og tidligere på ugen kunne det svenske Apple-magasin Macpro følge op med nyheden om, at lanceringen vil finde sted tirsdag den 24. oktober.Ifølge det svenske medie vil Apple Pay i Sverige bliver lanceret via den nordiske storbank Nordea, og mediet gætter på, at Nordea ligeledes vil være partnerbank i Danmark og Finland.Computerworld spurgte allerede i sensommeren Nordea i Danmark, om banken ville være en del af af Apple Pays lanceringen i Danmark, men her var meddelsomheden ikke stor:“Der sker rigtig meget på betalingsmarkedet i øjeblikket, og vi følger det tæt og med stor interesse. Det er altid spændende med nye internationale løsninger, men på nuværende tidspunkt har vi ikke yderligere kommentarer,” sagde Stine Wind, pressechef hos den nordiske storbank Nordea, til Computerworld.