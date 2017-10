Mobil-nyheder: Huawei kommer med billigere Mate 10 (Og er HTC og OnePlus på vej med to nye smartphones?)

Huaweis Mate 10 Pro har endnu ikke ramt butikkerne, men nu lanceres der en ny mindre (og markant billigere) Mate 10 Lite.

Annonce:



Annonce:

Mate 10 Lite

Seks ting, vi elsker eller hader ved Huaweis nye (og superfede) Mate 10 Pro





HTC U 11

OnePlus 5

Huawei lancerede til stor fanfare mandag sine to nye toptelefoner, Mate 10 og Mate 10 Pro, hvoraf kun Mate 10 Pro kommer til Danmark.Det er en toptelefon i samme klasse som Samsungs S8 eller Apples iPhone, og du kan læse mere om den her:Men allerede fire dage efter lancerer Huawei så endnu en Mate-telefon. Denne gang er det Mate 10 Lite, der er en billigere, mere skrabet, men stadig tilsyneladende imponerende smartphone.Mate 10 Lite kommer med den samme 5,9 tommer store skærm, som dækker næsten hele fronten af telefonen. Det er ellers en funktion, der normalt har været forbeholdt de dyre top-telefoner (den altdækkende skærm er grunden til, at iPhone X koster 9.000 kroner).Mate 10 Lites skærm er dog “kun” af IPS-typen og ikke en OLED-skærm som på Mate 10 Pro.Ligeledes har Lite stadig et dobbeltkamera, men langt fra af samme kaliber som på Mate 10 og Mate 10 Pro. Den er også udstyret med en svagere Kirin 659-processor, som heller ikke har indbygget “AI”.Huawei Mate 10 Lite kommer til at koste 3.000 kroner og udkommer den 6 november modsat Mate 10 Pro, der får en pris på 5.999 kroner og en lanceringsdato i december.Rygter peger på, at vi ikke helt er ovre årets smartphone-lanceringer.HTC har inviteret til et event i hjemlandet Taiwan, som ligger meget op til en ny lancering inden for selskabets U-serie af telefoner.Det bakkes blandt andet op af målinger hos benchmark-selskabet Geekbench, hvor en ukendt HTC-mobil pludselig optræder. Den har de samme målinger som den eksisterende HTC U11-telefon, hvilket passer meget godt med de rygter, som blandt andet GSMArena skriver om.HTC U 11 Plus, som den kaldes, vil langt hen ad vejen ligne den nuværende HTC U11, men vil få en skærm, der dækker langt mere af telefonens front og et større batteri.Ligeledes er der også snak om en mulig OnePlus 5T-telefon.Sidste år relancerede OnePlus sin populære OnePlus 3 i en 3T-version med en hurtigere Snapdragon 821-processor, og rygter lyder, at noget lignende vil ske igen i år.Blandt andet tales der om et event d. 5 november i Kina, som OnePlus dog ikke vil bekræfte.Du kan dog pludselig ikke længere købe OnePlus 5-telefonen på OnePlus’ hjemmeside.Af rygter omkring telefonen lyder blandt andet, at også OnePlus 5T vil få en skærm, der dækker markant mere af fronten på telefonen. Om det betyder, at telefonens fingerskanner ender på bagsiden af telefonen, er uvist.Uanset hvad vil vi foreslå, at hvis du overvejer en ny OnePlus 5-telefon, så vent med at købe til efter den 5. november.