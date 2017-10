Facebook-chef i lækket optagelse: ”Vi burde have samme sikkerhed som en militærleverandør, men vi driver vores netværk som et universitet"

Facebooks amerikanske sikkerhedschef er bekymret over, at virksomheden ikke passer godt nok på de to milliarder brugeres data.

Annonce:



Annonce:

Facebook har tilsyneladende svært ved at leve op til sit ansvar for at beskytte de mange personlige oplysninger om de mere end to milliarder brugere, som virksomheden har.En anonym kilde hos Facebook har lækket en lydoptagelse af et møde med sikkerhedschefen Alex Stamos, hvor han udtrykker bekymring over virksomhedens struktur simpelthen ikke er gearet til de trusler, Facebook står overfor.”Vi står overfor stadig flere trusler, og vores modstandere bliver meget dygtigere. Både teknisk og kulturelt mener jeg, at vi er bagud i forhold til vores ansvar,” lyder det fra Alex Stamos i optagelsen, som du kan høre her Han pointerer, at den enorme mængde data, som Facebook ligger inde med, gør virksomheden til et yderst attraktivt mål for hackere.”Vi har samme trusselsprofil som Northrop Grumman eller Raytheon eller en anden forsvarsleverandør. Men vi driver for eksempel vores virksomhedsnetværk som om, vi var et.”Alex Stamos har senere modereret sit standpunkt overfor ZDNet , og han understreger, at udtalelserne ikke er en kritik af Facebooks ledelse.Han pointerer, at det er nødvendigt for Facebook at give sine ingeniører en del frihed – og at den frihed gør det sværere at sikre virksomheden.”Det er en udfordring at holde virksomheden sikker, mens kulturen får lov at blomstre. Men det er en udfordring, jeg tager imod med glæde,” siger han til ZDNet.Ifølge den interne Facebook-kilde, der har lækket optagelsen, har Stamos dog angiveligt store problemer med at få den øverste ledelse til at fokusere på sikkerhed.