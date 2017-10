Test: Google WiFi gav mig internettet tilbage i soveværelset

Google WiFi er et smart mest-baseret WiFi-system, der på under 10 minutter gav mig bedre dækning i min lejlighed end min eksisterende YouSee-router - og så var det endda nemt at sætte op

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra it-jobbank Opskriften på den gode jobannonce Vi husker kun 10% af, hvad vi læser. Derfor er det vigtigt, at din jobannonce skiller sig ud, hvis du vil tiltrække den rigtige it-kandidat. | Læs mere

Billedets cirkler er kun en grafisk repræsentation og ikke en direkte indikation af, hvor internettet er og ikke er.

Google WiFi Plus: Utrolig let at opsætte

Stabil internetforbindelse

Enkel og nem app med masser af muligheder Minus: Skal opsættes via Google konto

Appen er kun på engelsk

Ingen mulighed for selv at prioritere 2,4Gz eller 5Gz fra router Karakter: Priser fra EDBpriser Google Wifi

Fra 2.699 kr - 23.110 kr

Google Wifi Fra 2.699 kr - 23.110 kr Google Wifi

Fra 1.090 kr - 8.974 kr

Google WiFi er (endelig) kommet til Danmark.Google WiFi er et router-system, der lover to ting: At det er nemt at sætte op og styre, og at det giver en markant bedre dækning end din nuværende router - særligt hvis du stadig ligger inde med den WiFi-router, du fik med fra din teleudbyder, og hvis du har mange vægge i hjemmet.I de private gemakker hos mig stod jeg med et problem: Den medfølgende YouSee-router leverede fin og kraftig WiFi til min stationære computer i gæsteværelset, mine streaming-devices i stuen og den bærbare computer og smartphones i sofaen.Men i soveværelset var der WiFi-tørlagt på grund af dobbelte vægge og en faldstamme imellem stue og soveværelse.Imens de strålingsskræmte nok vil mene, at det lyder fantastisk med et WiFi-frit soveværelse, finder jeg det irriterende og problematisk.Men det problem skulle Google WiFi altså kunne løse.Google WiFi består af enten en eller tre WiFi-routere. Det giver klart bedst mening, hvis du køber den store pakke med tre routere, da mesh-netværket er en af de store fordele ved systemet (mere om det om lidt).Opsætningen er uhyre simpel:1. Åben æsken og tag en af de tre routere op.2. Tilføj strøm via det medfølgende USB C-stik og isæt stik til din eksisterende router.3. Hent Google WiFi-appen på din iOS eller Android-telefon.4. Deaktiver WiFi på din gamle router (Kan være listens sværeste punkt).5. Følg appens instrukser.6. Hent en kop kaffe.7. WiFi!!!Selve opsætningen tog mig 10 minutter, hvorefter der igen blev udsendt WiFi-signal fra under fjernsynet.Alting sker via den medfølgende app, Google WiFi-appen, som let og elegant leder dig igennem opsætningen.Det er så nemt, at selv min gamle mor ville kunne finde ud af at sætte systemet op, men det er også her, at vi ser et stort minus: Du skal logge ind med en Google-konto.Det betyder endnu et sted, hvor Google kan opsamle brugerdata om dig, og hvis det er et problem for dig, er Google WiFi ikke et produkt for dig.Benytter du dig af to eller flere Google WiFi-routere forbindes de via et mesh-netværk.Mesh er en gammel teknologi ofte benyttet af store virksomheder eller eksempelvis hospitaler, men sidste år så vi for første gang rigtige mesh-produkter til forbrugere som Google WiFi og Netgears Orbi-system.I lægmandssprog fungerer mesh ved at skabe ét WiFi-signal over en eller flere routere. Kun én router er forbundet til internettet, og de andre fungerer som satellit-enheder. Satellit-enhederne er forbundet via sit eget netværk, så du oplever den samme båndbredde, hvad end du står ved siden af den internetforbundne router eller i den anden ende af huset ved en af satellit-enhederne.Det betyder også, at din smartphone automatisk skifter til den nærmeste router uden at skulle hoppe af dit netværk (SSID). En stor fordel i forhold til mange range extendere eller lignede.Så fik vi WiFi i soveværelset? Og hvad er hastigheden?Vi satte én router op under fjernsynet ved husets internetstik, én op i vinduet ved køkkenet og én op i soveværelset.Som hovedregel skal routerne ikke placeres længere fra hinanden end to rum fra hinanden, hvilket er særlig relevant i eksempelvis boligblokke, hvor der er masser af WiFi-signaler fra andre routere i området.Jeg har en YouSee-forbindelse i Valby på 100/30 mbit/s, og med YouSee-routeren oplevede jeg i gennemsnit 80-100 mbit/s i stuen og ved den stationære computer, men ingen forbindelse i soveværelset overhovedet.Nu har jeg både WiFi i soveværelset, og den måler nu 100 mbit/s i stuen, i køkkenet, ved computeren, ved spisebordet og ikke mindst: i soveværelset.Den første dag oplevede jeg store problemer med Google WiFi. Jeg kunne pludseligt mærke betydelig forsinkelse i mine online-spil, når min bedre halvdel streamede “Familien fra Bryggen” inde i stuen, hvilket undrede mig.Jeg fandt dog ud af, at jeg havde glemt at slå WiFi fra på YouSee-routeren, som nu kun skal fungere som bro til Google WiFi. Det er ikke en fejl hos Google, men blot en reminder om, at det er en vigtig detalje at dræbe det gamle WiFi.Derudover har vi ikke oplevet et eneste problem. Forbindelsen er stabil og stærk uanset placering. For dem, dervil have et WiFi-sytem, der fungerer, er det en glimrende løsning.Du opsætter og styrer Google WiFi via en app, og den fungerer fremragende. Her kan du blandt andet se, hvor meget data, der hentes og hvilke enheder, der er de store dataforbrugere.Du kan også prioritere specifikke enheder (fx en streamingboks) eller slukke for nettet, så familien kan finde sammen eller sætte specifikke tidspunkter, hvor nettet er slukket (omkring sengetid for børnene).Du kan også hurtigt oprette et gæstenetværk fra appen, hvilket igen er super enkelt.Den fungerer virkelig godt, men der er dog nogle mangler ved appen og selve routerne, som måske er dealbreakere.Der er ingen WPS (WiFi Protected Setup), en sikkerhedsløsning hovedsageligt brugt af ældre printere eller ligende, og benytter du det, er det ærgerligt.Måske mere vigtigt er, at du ikke selv kan bestemme, om du vil forbinde til 2,4Gz eller 5Gz-forbindelser. Routeren sørger automatisk for at smide dig og din enhed på den mest stabile og mest kraftfulde forbindelse, og generelt fungerer det ganske fint.Men det betyder også, at du ikke selv kan bestemme, om du har en given enhed på 2,4Gz- eller 5Gz-forbindelse, hvilket kan være et problem, hvis du som mig helst ser, at min PC er på 5Gz hele tiden.Google WiFi er et lækkert og utrolig brugervenligt produkt lige fra opsætning til endelig brug, og selv de afrundede små enheder er pæne nok til at kunne stå fremme.Der er blevet tænkt over mange små detaljer - jeg kunne endda via appen slukke for lyset i enhed, der står i soveværelset.Alt det tekniske foregår bag flotte menuer, som du ikke skal tænke over. Den skanner selv netværkskanaler hvert femte minut for at tjekke, om den skal flytte dine WiFi-kanaler.Jeg ville dog ønske, at man selv kunne vælge specifikke enheder, om den skal forblive på 5Gz og ikke hoppe ned på 2,4Gz.Prisen for Google WiFi er enten 1.090 kroner for pakken med én, eller 2.890 kroner for pakken med tre enheder.Vi anbefaler den store pakke, da det bedst giver mening at bruge systemet med to eller flere routere, og du kan altid give en af enhederne væk, da det sagtens kan bruges alene med en anden Google konto.