Milliardudbud i Region Syddanmark blev skræddersyet til danske leverandører

Udformningen af EPJ-udbuddet til en milliard kroner i Region Syddanmark er langtfra tilfældigt. Kravene er blevet justeret, for at danske virksomheder også kunne byde ind, vurderer ekspert.

Annonce:



Annonce:

Annonceindlæg fra IDG Kurser It-ansvarlig? Sådan kan du lære at skabe mere værdi for forretningen Succes i it-afdelingen skaber succes i resten af virksomheden. Målrettet it-leder-uddannelse sender dig på den rette vej til successen. | Læs mere

Kilde: Kontrakt om indkøb af EPJ/PAS-løsning i Region Syddanmark

I Region Syddanmark er man i færd med at afgøre, hvem der skal levere regionens svar på den sjællandske Sundhedsplatform.



Derfor er regionen i øjeblikket i udbud og leder efter et såkaldt EPJ-system, der kan håndtere de elektroniske patientjournaler.



Men selv om regionen er ved at anskaffe sig et EPJ-system, tillod regionen i udbudsbekendtgørelsen, at virksomheder benytter mindre komplicerede systemer til håndtering af omsorgsjournaler som referencer i forbindelse med, at regionen skulle prækvalificere tre ud af fem virksomheder.



Årsagen er ifølge Søren Lauesen, der er professor på IT-Universitet, at man fra Region Syddanmarks side har villet tilpasse udbuddet, så danske virksomheder også kunne byde ind.



“Regionen har sandsynligvis prøvet at gøre udbuddet lidt bredere, så der kommer lidt flere danske leverandører ind," siger han.



Læs mere om udbuddet her: Derfor dumpede Region Syddanmark leverandørerne af hovedstadens Sundhedsplatform: Epic og NNIT's løsning dumpede på alle parametre







Søren Lausen, der er professor på It-universitetet mener, at Region Syddanmark har "slækket" på kravene for at få blandt andet danske Systematic med i udbuddet.

Kilde: Kontrakt om indkøb af EPJ/PAS-løsning i Region Syddanmark

Når regionen har valgt at acceptere systemer til behandling af elektroniske omsorgsjournaler, der blandt andet bruges i hjemmeplejen, har det været til fordel for danske virksomheder, der har ville byde ind på opgaven.En gennemgang med udgangspunkt i prækvalifikationsrapporten viser, at de store amerikanske koncerner som CGI og Cambio slet ikke benytter omsorgsjournalsystemer som referencer.De to amerikanske koncerner kører derimod nærmest pladen fuld med referencer til EPJ-implementeringer.Det har danske Systematic ikke gjort.Den aarhusianske virksomhed har overstreget alt, hvad der kan identificere selskabets referencer, men virksomheden har et EPJ-system ved navn Columna, der benyttes i Region Midtjylland.Derudover har Systematic også en del erfaring med netop systemer til elektroniske omsorgsjournaler, som blandt andet Aarhus Kommune og Københavns Kommune har købt af Systematic.

Årsagen til, at man fra regionens side har valgt at brede udbuddet ud, er ifølge professor Søren Lauesen desuden, at man ønsker et tæt strategisk samarbejde, hvilket også understreges i udbudsbekendtgørelsen.



Læs om en overrasket Per Kogut her: Overrasket NNIT-boss efter udbuds-exit i Region Syddanmark: "Det virker som om, at vi er blevet lidt hårdt dømt“



"Det er sådan set fornuftigt nok, for regionen vil gerne have et strategisk samarbejde med leverandøren, og det får regionen ikke meget af, hvis det er en stor multinational leverandør, for hvem Danmark er en pebernød nede i hjørnet," siger Søren Lauesen.



Han mener, at det er fornuftigt at tilpasse udbuddet til de danske virksomheder.



"Du får mere strategisk samarbejde, hvis du har en dansk leverandør, så derfor tror jeg, at regionen har blødt lidt op på, hvad den efterspørger. Det betyder, at leverandører godt kan blive kendt kvalificerede til at byde, selv om deres EPJ-system er svagt, men EOJ-systemet til gengæld er godt.”





Annonce:

Hos Region Syddanmark bekræfter man, at udbuddet er skruet sammen på en måde, der gerne skulle give mere konkurrence.



Det er derfor, regionen har valgt at tage de såkaldte EOJ-referencer med.



"I prækvalifikationen var det naturligvis et mindstekrav, at man havde erfaring med implementering og drift af et EPJ-system. Når vi derudover har valgt at give plads til EOJ-referencer i prækvalifikationsprocessen, er det for at sikre den bredest mulige konkurrence blandt de leverandører, der har erfaring på området," siger Nicolai Arvedsen, der er funktionschef i Region Syddanmark.



EOJ-systemerne finder anvendelse i blandt andet ældreplejen og pleje af handicappede, mens EPJ-systemerne er henvendt til sundhedssystemet.



Alligevel mener man i Region Syddanmark, at man fint kan betragte EOJ-systemer som ligeværdige med EPJ-systemer, når det handler om anvendelsen som referencer.



"EOJ-systemer er typisk løsninger, som har mange fællestræk med EPJ-systemer, hvad angår patientsikkerhed, kompleksitet, medicinhåndtering og integrationer. Der er da også to leverandører, som har inkluderet erfaring med EOJ-systemer."



Dansk tilstedeværelse

Hvis hensigten har været, at danske virksomheder skulle byde på opgaven, så er det lykkedes.



Prækvalifikationen har været præget af en del mystik, men resultatet er klart. En dansk leverandør i form af Systematic er blevet prækvalificeret og er nu klar til at byde endeligt på opgaven.



Kort efter nytår er der frist for leverandørerne for at afgive det endelige tilbud, og det forventes, at Region Syddanmark træffer beslutning om, hvorvidt regionen skal have et dansk system leveret af Systematic 3. marts 2018.



Læs også:



Professor undrer sig: Dumpede Region Syddanmark hele Sundhedsplatformen på grund af en bestemt formulering i en besvarelse?



Systematic og Region Syddanmark skjuler detaljer om milliard-udbud: Her er papirerne offentligheden ikke må se