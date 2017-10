Nu sender dansk advokatfirma opkrævninger til tusindvis af pirat-mistænke internetbrugere

Et danske firma sender i øjeblikket opkrævninger på op til 4500 kroner ud til tusindvis af svenskere, der mistænkes for at være pirater.

I løbet af efteråret har tusindvis af svenskere, der mistænkes for at bryde ophavsretten, modtaget et brev, hvor de mødes af følgende krav:Betal 4500 svenske kroner indenfor de næste 14 dage eller risiker at blive retsforfulgt.Det skriver Computerworlds svenske søster-medie, IDG.se Brevene er afsendt af det danske advokatfirma Njord Law Firm, og Jeppe Brogaard Clausen, partner i Njord Law Firm, bekræfter overfor IDG.se, at virksomheden har sendt et par tusinde breve ud.Han oplyser desuden, at han forventer at sende endnu flere breve ud i takt med, at advokatfirmaet modtager endnu flere IP-adresser fra de svenske teleselskaber.Ifølge IDG.se skriver advokatfirmaet blandt andet følgende i brevene:“Har du elller andre personer, som eksempelvis børn der bor hjemme, adgang til ovenstående IP-adresse set eller forsøgt at se filmen på det nævnte tidspunkt? Sagen kan løses ved, at du betaler 4500 SEK.”Computerworld har tidligere fortalt , at advokatfirmaet har sendt lignende breve ud til tusindvis af danskere, der fik et tilbud om at indgå et forlig på 1500 danske kroner eller risikere en retssag."Vores formål med brevene er at komme i dialog med de folk, som er under mistanke for at have hentet film ulovligt. Du kan kalde det en påmindelse eller en udstrakt hånd om, at de har gjort noget ulovligt, som de måske ikke selv er klar over," forklarerede Jeppe Brogaard Clausen til Computerworld sidste år.I mindst et af tilfældene er sagen endt i retten. Her vandt advokatfirmaet en sag mod en dansk mand, der ulovligt havde hentet filmen ‘Autómata’ på en fildelingstjeneste.Manden blev dømt til at betale en erstatning på 6500 kroner plus sagens omkostninger.Udover Njord Law Firm har advokatfirmaet Opus Law også sendt lignende breve ud til danskere, der er mistænkt for at ulovligt at hente eller dele materiale, der er beskyttet af loven om ophavsret.